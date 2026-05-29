Mindef afirma que narcotraficantes operan hasta a 1,200 millas de las costas de Guatemala

La presencia de la Marina de la Defensa Nacional en las aguas jurisdiccionales de Guatemala ha obligado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico a modificar sus rutas marítimas y alejar sus operaciones de las costas nacionales, aseguró Henry Saenz, ministro de la Defensa Nacional.

El funcionario señaló que el patrullaje constante de las 200 millas náuticas en aguas guatemaltecas ha reducido el ingreso de embarcaciones rápidas utilizadas para el trasiego de ilícitos, y ha obligado a los criminales a adentrarse más al océano.

"Los narcotraficantes están llegando casi a las islas Galápagos", dijo el funcionario, que explicó que las embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas ahora operan entre 800 y mil 200 millas náuticas de las costas guatemaltecas.

Las autoridades atribuyen este cambio al fortalecimiento de las capacidades navales, que desde abril del 2024 mantienen una presencia permanente en el mar territorial.

Según Saenz, esta estrategia ha ampliado las capacidades de interdicción y ha dificultado que las estructuras criminales se acerquen a las fronteras marítimas del país.

Saenz considera que el desplazamiento de las rutas hacia aguas más lejanas representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, aunque reconoce que el fenómeno obliga a fortalecer aún más la flota naval, ya que Guatemala se queda con capacidades limitadas para combatir este problema.

"Ahora necesitamos naves más grandes", dijo el ministro, debido a que las operaciones ilícitas se desarrollan cada vez más lejos del área de influencia inmediata de Guatemala.

Indicó que el objetivo es mantener las actividades criminales lo más alejadas posible del territorio nacional mediante una Marina robusta y con capacidad de respuesta en aguas profundas.

El ministro destacó el avance en el control del espacio aéreo. Según datos oficiales, desde el 15 de enero del 2024 solo se ha registrado una traza aérea ilegal que aterrizó en una zona de adyacencia con Belice, donde las autoridades de ese país asumieron el control del operativo debido al diferendo territorial.

Apoyo de EE. UU. a Guatemala

EE. UU. ha dotado de equipo al Ministerio de la Defensa durante los últimos dos años. El 4 de octubre del 2024, el presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Mindef recibieron en el Comando Naval del Pacífico el buque Hunahpú, donado por EE. UU. para combatir el crimen organizado.

En la entrega participó el subsecretario antinarcótico de EE. UU. y el embajador de ese país en Guatemala.

La cooperación continuó en noviembre del 2025. EE. UU. entregó a Guatemala equipo militar valorado en US$3.5 millones con el objetivo de fortalecer la alianza contra el crimen organizado transnacional.

La donación incluyó tres embarcaciones rápidas Silver Ships, 21 cuatrimotos Polaris, dos camionetas Ford F-450 y 20 lanchas inflables Zodiac, además de sistemas de comunicación y tecnología asociada.

La Embajada de EE. UU. en Guatemala dijo que el país se ha convertido en "un líder regional" en la lucha contra el narcotráfico.