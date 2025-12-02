Mingob desarrolla requisa en la cárcel Renovación 1 para “retomar el control”

Mingob desarrolla requisa en la cárcel Renovación 1 para “retomar el control”

Agentes del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil efectúan una requisa en la prisión Renovación 1, en Escuintla.

Fuerzas de seguridad se preparan para ingresar a la cárcel de Renovación 1, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)

El Ministerio de Gobernación informó que este martes 2 de diciembre, agentes de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil ingresaron a la cárcel de Renovación 1, en Escuintla.


Según la información, el objetivo es efectuar una requisa, "retomar el control y restablecer los protocolos de seguridad".

Entre las fuerzas de seguridad hay agentes antimotines, y la información está en desarrollo.

En la prisión, construida sobre los cimientos de la antigua cárcel conocida como “El Infiernito”, no se han erradicado los vicios del pasado.

Durante el 2025 se han registrado dos motines; además, han sido decomisados teléfonos usados para extorsionar, y se reveló que un recluso tenía Q200 mil en efectivo dentro del penal.

“El Infiernito”, ubicado a 70 kilómetros de la capital, fue cerrado entre cuestionamientos por descontrol y corrupción intramuros.

Para leer más: Pandilleros buscan refugio legal para regresar a cárceles desde donde operaban ilícitos

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

