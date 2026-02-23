Ministerio de Ambiente sanciona con más de Q270 mil a hidroeléctrica por incumplir compromisos ambientales

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó este lunes 23 de febrero sobre la imposición de una sanción económica a la hidroeléctrica Pasabien, en Zacapa, tras identificar incumplimientos de los compromisos ambientales establecidos en su resolución aprobada en 1995.

“Los incumplimientos ambientales también impactan negativamente sobre varias comunidades”, afirmó el Marn.

La institución añadió que, como resultado del procedimiento administrativo, ha tomado las siguientes medidas: aplicar una sanción económica por Q276 mil 789.34 y notificar al Ministerio de Energía y Minas para que, en el ejercicio de sus facultades, evalúe la continuidad de la licencia de operación.

“Ante la sanción impuesta, la entidad hidroeléctrica Pasabien interpuso un recurso de revocatoria”, afirmó.

El Marn subrayó que el pago de la sanción económica no sustituye ni extingue el deber del cumplimiento ambiental, el cual subsiste independientemente y debe atenderse conforme a la normativa ambiental vigente.

