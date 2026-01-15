Ministro de Gobernación denuncia al alcalde de Moyuta por amenazas contra la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, interpuso este 15 de enero una denuncia penal en el Ministerio Público contra Carlos Roberto Marroquín Fuentes, alcalde de Moyuta, Jutiapa. La acción responde a declaraciones públicas en las que el jefe edil advirtió con responder con violencia si agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban investigaciones cerca de su persona.

Según Villeda, “es una irresponsabilidad que un funcionario, con representación pública, emita semejantes amenazas contra la autoridad civil”. Añadió que “ninguna persona está por encima de la ley, sin importar el cargo que ostente”.

El funcionario reiteró que el deber ciudadano es “colaborar con las autoridades, no interferir en las investigaciones”. Señaló que las expresiones del alcalde podrían configurar el delito de amenazas y, por tanto, deben ser perseguidas penalmente.

"Les voy a estornudar un par de fusiles": la advertencia del alcalde

Durante una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), Marroquín Fuentes fue grabado mientras se dirigía a la Policía:

“... si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca, porque, de repente, les voy a estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros, y creo que no la van a contar”.

La Municipalidad de Moyuta alegó después que sus palabras fueron sacadas de contexto. En el video se le escucha también cuestionar la presencia de posibles agentes encubiertos:

“... se anden ganando los billetillos para poner a otro alcalde y matar al alcalde que está”.

Se busca el retiro del antejuicio

Villeda indicó que su denuncia busca sentar un precedente institucional: garantizar la transparencia, proteger el trabajo de las fuerzas de seguridad y promover el respeto al Estado de derecho. Por ello, pidió que se inicie el proceso legal para el retiro del derecho de antejuicio del alcalde Marroquín Fuentes, a fin de que pueda ser investigado, procesado y juzgado conforme a la ley.

“El mensaje es claro: no se tolerarán amenazas contra las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país”, puntualizó Villeda.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.