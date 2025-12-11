Justicia
¿Conoce las 23 formas de estafa más comunes en Guatemala? Estas son las modalidades que el MP investiga
Engaños en redes sociales, fraudes con cheques y promesas falsas de empleo son parte de las 23 formas de estafa que afectan a miles de guatemaltecos.
Durante el programa, Claudia María López de la Vega, del MP, insta a prevenir las estafas con información y denuncias oportunas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).
El Ministerio Público (MP) ha documentado al menos 23 modalidades distintas de estafa que, pese a las alertas y denuncias, continúan vigentes y se intensifican en fechas como el fin de año. Las víctimas suelen ser contactadas por redes sociales, llamadas telefónicas o mensajes en los que se ofrecen productos, servicios, viajes o inversiones que terminan siendo un fraude.
"Nosotros como dueños de nuestro patrimonio debemos de ser más precavidos a la hora que queramos hacer alguna compra o alguna venta, para evitar que estas personas sigan utilizando, engañando al ciudadano, y también hay extranjeros que han caído lamentablemente en estafas", declaró Claudia María López de la Vega, del Ministerio Público.
Las 23 modalidades que debes conocer
Las denuncias recopiladas por la Fiscalía de Casos Especiales señalan estafas en contextos diversos. Estas son las más frecuentes:
- Alquileres de inmuebles
- Compra de boletos
- Compra de bien inmueble
- Elaboración de muebles
- Entrega de bienes y construcción
- Importación de vehículos
- Inversiones y criptomonedas
- Maletas, paquetes y “familiares en problemas”
- Venta de repuestos y recargas
- Ofrecimiento de plazas laborales
- Pólizas y seguros
- Préstamos en línea
- Venta de productos y vehículos en internet
- Estafas románticas en redes sociales
- Servicios no realizados
- Simulación de compra con cheques sin fondos
- Estafas en talleres
- Venta de tareas por Telegram
- Promoción de vacaciones
- Recompensas falsas
- Compra de joyería
- Visas de trabajo falsas
El MP reporta más de 4 mil denuncias por estafas interpuestas solo en la Fiscalía de Casos Especiales, según datos al 30 de noviembre del 2025. Aunque esa cifra representa una disminución con respecto al 2024, las autoridades consideran que el fenómeno sigue vigente y peligroso.
Del total de casos:
- 75% se resuelven por conciliación, con devolución del dinero.
- 20% avanza a órdenes de captura o primeras declaraciones.
- 5% no logra avanzar debido a que los estafadores usan perfiles falsos y cuentas difíciles de rastrear.
Población vulnerable, engaños recurrentes
El patrón más común es el uso de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Telegram e Instagram, donde los estafadores simulan ser empresas serias o personas necesitadas. También abundan las llamadas en las que presionan a la víctima para realizar un pago “urgente”.
Los errores más frecuentes de las víctimas incluyen:
- Depositar dinero sin verificar la legitimidad del vendedor.
- Confiar en imágenes o perfiles falsos.
- No pedir referencias o revisar antecedentes del comercio.
- Compartir datos personales o bancarios sin asegurarse del destinatario.
Cómo evitar ser víctima
López de La Vega enfatizó que la prevención empieza por la información. Entre las principales recomendaciones están:
- Verificar la autenticidad de las páginas o comercios en línea.
- No hacer pagos anticipados si no se tiene garantía de entrega.
- Revisar el historial del vendedor y su reputación.
- Denunciar de inmediato ante el MP si se sospecha de un fraude.
El MP asegura que la desinformación y la urgencia son aliadas de los estafadores. Por eso, mantenerse alerta es clave. El Ministerio Público reitera que denunciar a tiempo puede evitar que otras personas sean engañadas.
