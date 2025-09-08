Mixco: revelan que atacantes de camión efectuaron al menos 12 disparos

Un ataque armado registrado este lunes 8 de septiembre en la zona 3 de Mixco dejó dos hombres muertos. Las víctimas viajaban en un camión de encomiendas que fue interceptado por individuos armados, en un hecho que generó alarma entre vecinos y conductores que transitaban por la calzada Guamuch Flores.

Tras la agresión, el vehículo de carga impactó contra un árbol al perder el control. Las víctimas, que aún no han sido identificadas oficialmente, fallecieron en el lugar. Paramédicos confirmaron que uno de los hombres presentaba múltiples heridas de bala, mientras que el otro murió instantáneamente tras el ataque.

El Ministerio Público informó que durante la inspección de la escena se localizaron 12 casquillos de arma de fuego. Esta evidencia será analizada por peritos balísticos para determinar el tipo de arma utilizada y si guarda relación con otros hechos violentos ocurridos recientemente en el área metropolitana.

Las autoridades no han confirmado cuántos atacantes participaron, pero testigos afirmaron que los agresores huyeron rápidamente en otro vehículo. Cámaras de vigilancia ubicadas en la zona ya son revisadas como parte de las diligencias en curso.

La hipótesis principal apunta a que se trató de un ataque directo, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. Fiscales del Ministerio Público solicitaron apoyo técnico para ampliar el análisis de la escena y establecer el posible recorrido de los proyectiles.

Vecinos del sector indicaron que el camión había sido visto en días anteriores realizando entregas en la zona, lo que hace pensar que su ruta era habitual. Sin embargo, no se ha confirmado si las víctimas recibieron amenazas previas o si el hecho guarda relación con conflictos anteriores.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente violencia en Mixco, donde en semanas recientes se han registrado ataques similares contra repartidores y transportistas. Organizaciones civiles han exigido mayor presencia policial y respuestas concretas de las autoridades locales.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el ataque. El caso continúa en investigación, y el Ministerio Público no ha brindado detalles sobre los posibles móviles del crimen. Se espera que en las próximas horas se obtengan más avances conforme se analicen los indicios recabados.

