Video muestra segundos posteriores a ataque armado contra camión que dejó dos hombres fallecidos en Mixco

El piloto de un camión de encomiendas y su acompañante fueron atacados a balazos este lunes 8 de septiembre, cuando circulaban por la calzada Guamuch Flores, en el tramo comprendido entre la 10 calle y la 45 avenida, zona 3 de Mixco.

El ataque comenzó a cien metros del lugar donde quedó el camión, que chocó contra un árbol. Aunque herido, el piloto intentó maniobrar unos metros antes de fallecer.

Al menos 10 casquillos fueron localizados en la primera escena, que corresponde al sitio donde ocurrió el ataque.

Los dos hombres fallecidos, de aproximadamente 20 y 25 años, no han sido identificados.

Un transportista que pasaba por el lugar grabó el momento previo a que el camión chocara tras el ataque armado.



El camión quedó con varias perforaciones de bala.

El 26 de agosto recién pasado, un ataque similar se registró en el parqueo de un comercio en la calzada Roosevelt y 39 avenida, zona 2 de Mixco.



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó en esa ocasión que el ataque fue contra un camión que transportaba licores.





Añadió que el ayudante murió en el lugar y el piloto y otra persona resultaron heridos.

Video

Grabación muestra los segundos posteriores al ataque contra camión en la zona 3 de Mixco.