Guatemala

MP apela el cierre del caso a favor de periodistas de elPeriódico

El viernes la CSJ informó que el caso debía ser archivado porque no procedía un proceso penal contra los comunicadores.

Jose Ruben Zamora

Foto de archivo del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, tomada el 10 de marzo de 2025. El comunicador guatemalteco permanece en prisión preventiva mientras se resuelven procesos en su contra. (Foto Prensa Libre: AFP)

Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron que fue apelado el cierre de la persecución penal a favor de un grupo de periodistas de elPeriódico, proceso que recientemente había sido archivado.

El grupo de comunicadores comenzó a ser investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), por una certificación del juez Jimmy Bremmer, todo relacionado al proceso penal vinculado con José Rubén Zamora.

El director y fundador de elPeriódico se encuentra actualmente detenido por investigaciones del MP, que se busca extender contra los periodistas por una serie de publicaciones.

Pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Cámara de Amparos, denegó el amparo de la Feci, ordenando que el expediente fuera archivado, debido a que la vía adecuada para aclarar las publicaciones de los comunicadores no es por el proceso penal, sino por un Tribunal de Honor.

Ante esa decisión el MP confirmó que este 1 de febrero presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una apelación, con la que espera el MP procesar penalmente a los periodistas.

Organizaciones de Derechos Humanos y cámaras de comunicación han rechazado las acciones contra los periodistas, indicando que no cabe un proceso penal por la publicación de notas periodísticas.

Ahora la CC debe de analizar la apelación, para determinar si se presentó en el plazo correspondiente y su cumple con las formas debidas, para posteriormente emitir una resolución.

