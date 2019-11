MP confirma investigación contra Mario Estrada por planear supuestos atentados

El Ministerio Público (MP) informó que existe un proceso de investigación local, (además del juicio en Estados Unidos) por los atentados que se supone planeaba el excandidato a la presidencia Mario Estrada.

En un comunicado de Prensa, se explica que existe una investigación en la Fiscalía de Distrito Metropolitano relacionada con las supuestas amenazas de las cuales ha sido víctima la exfiscal y sus familiares. “Las investigaciones están en curso por lo que no se pueden brindar más detalles”, dice el documento.

La exfiscal general Thelma Aldana, que se encuentra en Estados Unidos, escribió en su cuenta de twitter que “parece que Consuelo Porras tenía conocimiento de que iban a atentar” en su contra.

Parece que Consuelo Porras tenía conocimiento de que iban a atentar contra mi vida, no me previno, no investigo y violo resolución de la CIDH me dejo sin seguridad. Me persigue con hechos falsos!! Del lado de quien está ?

