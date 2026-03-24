MP investiga más de 60 denuncias contra personas que se hacían pasar por médicos cubanos en Guatemala

El Ministerio Público (MP) investiga más de 60 denuncias contra médicos cubanos en Guatemala, relacionadas con usurpación de calidad profesional, incumplimiento de requisitos legales y seguridad ciudadana, informó Ángel Arnoldo Pineda, secretario general de la institución.

“Hay denuncias presentadas en contra de médicos cubanos en Guatemala, de diversas circunstancias, de delitos cometidos por ellos en lo particular, hasta circunstancias relacionadas con el desarrollo de sus funciones en Guatemala”, afirmó.

Explicó que algunas denuncias ya están vinculadas y en proceso de investigación. Según indicó, varios señalamientos incluyen análisis sobre la proporción de profesionales enviados por el régimen cubano. Pineda dijo que solo tres de cada 10 cubanos eran médicos.

“Dentro de las distintas denuncias lo que le puedo resumir es que se menciona que, si se hace numéricamente un análisis del 100% de personas designadas por el régimen cubano a dar ese apoyo de medicina en los distintos países, se menciona que únicamente el 20% o el 30% de las personas que vienen son médicos realmente y los demás usurpan la calidad de médicos y ejercen otras funciones”, detalló.

Agregó que durante el último año aumentó la cantidad de cubanos que llegaron a Guatemala y que las investigaciones van enfocadas a determinar qué funciones desempeñaban estos supuestos médicos extranjeros en el país.

“La investigación está enfocada en eso, en entender si es así o no es así, y si fuese así, qué funciones eran las que estaban desarrollando, porque sería lamentable, digamos, que en el transcurrir del tiempo se pudiese estar atendiendo a personas desde el punto de vista médico y no se tuviese ni la capacidad profesional para hacerlo, sumamente lamentable”, indicó.

Pineda añadió que las pesquisas también abarcan posibles implicaciones en la soberanía y la seguridad del país, por lo que el MP ha solicitado apoyo de Estados Unidos.

“Se tiene acompañamiento de algunos esfuerzos de investigación en virtud de que afectan soberanía y aspectos fundamentales de seguridad de Guatemala. Se ha pedido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en algunas agencias para que nos ayuden en esa investigación, porque tenemos información en el tema de intercambio de información de investigaciones que esto ocurre en varios países de Latinoamérica”, señaló.

El secretario general del MP indicó que se investigan casos de ciudadanos cubanos que permanecen en el país y que están ejerciendo el papel de médico sin tener las capacidades o documentos avalados en las dependencias del Estado, como el Ministerio de Salud.

“Son tres elementos básicamente. La usurpación de la calidad, porque no se tiene la función profesional ni la capacidad profesional para ejercer la profesión, pero se ejerce. Segundo, no se cumplen los requisitos de ley, porque toda persona que se ha preparado en el extranjero tiene la posibilidad de ejercer su profesión en Guatemala, pero tiene que homologar su título aquí en Guatemala. Entonces hay que cumplir los requisitos de ley. Y la tercera es la afectación de la seguridad ciudadana”, explicó.

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¿Qué pasó con los médicos cubanos en Guatemala?

El Gobierno de Guatemala confirmó que no renovará el acuerdo que permite la contratación de médicos cubanos a partir de enero del 2026.

Durante años, estos profesionales cubrieron plazas en especialidades como pediatría, ginecología y medicina general, en su mayoría en el interior del país.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud optó por reforzar la atención con estudiantes de Medicina que realizan el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), aunque autoridades han señalado que esta medida será complementaria y temporal. La cartera también anunció la incorporación progresiva de personal guatemalteco y la reorganización de recursos humanos para evitar interrupciones en los servicios.