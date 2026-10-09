MP pide 76 años y seis meses de prisión contra acusado de matar a dos agentes de la PNC

El Ministerio Público (MP) solicitó este viernes 9 de octubre al Tribunal de Mayor Riesgo A que dicte una sentencia condenatoria contra Kevin Giovani Castellanos Rosales, presunto pandillero del Barrio 18, señalado de la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fiscalía pidió una condena de 50 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato, 25 años por cada una de las víctimas.

Según la investigación, Castellanos sería el responsable del ataque contra los agentes Diana Rosmery Chávez y Juan Antonio Paredes, quienes prestaban servicio en la colonia El Limón, zona 18.

Por el delito de asociación ilícita, el MP solicitó una pena de seis años de prisión, mientras que por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército pidió una condena de 10 años.

El día del ataque, a Castellanos se le decomisó un fusil que, según las autoridades, habría utilizado para perpetrar el hecho.

Por el delito de sedición, el ente investigador solicitó una pena de seis meses de prisión y, por terrorismo, una condena de 10 años.

La investigación apunta a que los ataques contra agentes de la PNC, ocurridos el 18 de enero de 2026, fueron perpetrados por pandilleros del Barrio 18 en represalia por la recuperación del control de tres centros carcelarios, entre ellos Renovación 1, en Escuintla, tras una serie de motines.

Por su parte, la defensa de Castellanos solicitó su absolución y argumentó, entre otros aspectos, que el acusado no pertenece a la pandilla del Barrio 18.

Además, indicó que actualmente su defendido se encuentra recluido en el sector 4 del Centro Preventivo para Varones de la zona 18 y no en el sector 11 de ese recinto, donde, según la defensa, permanecen privados de libertad pandilleros vinculados con el Barrio 18.

Para leer más: Motines, rehenes y masacres: los episodios que muestran una década de crisis carcelaria en Guatemala

Ahora, el Tribunal deberá analizar los medios de prueba presentados durante el debate. Para el lunes 12 de octubre quedó programada la audiencia para dictar sentencia.

El 18 de enero se registraron ataques simultáneos contra agentes de la PNC en distintos puntos del país. Según las autoridades, estos hechos fueron cometidos en represalia por la recuperación del control de tres centros carcelarios.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.