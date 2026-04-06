Gobierno mantiene estado de prevención en seis departamentos y suma Sacatepéquez

El presidente Bernardo Arévalo, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, informó que este lunes 6 de abril, en Consejo de Ministros, firmaron el establecimiento de un nuevo estado de prevención por 15 días en los departamentos donde estaba vigente, y ahora se agrega Sacatepéquez.

La medida se amplía en los departamentos de Guatemala, Petén, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango, esto en continuidad según el decreto anterior.

Según Arévalo, las acciones en seguridad están dando resultados y continuarán en esa línea estratégica.

El Gobierno ha ampliado acciones en seguridad tras motines en tres cárceles en enero recién pasado, cuando integrantes de la mara Barrio 18 atacaron a agentes de la Policía Nacional Civil, y al menos 11 uniformados murieron.

Estas acciones delictivas llevaron a las autoridades a decretar el estado de sitio, y luego han continuado los estados de prevención.

Al principio, el estado de prevención abarcó todo el territorio nacional; luego se enfocó en seis departamentos, y ahora en siete, incluido Sacatepéquez.

Según las autoridades, estas medidas les han permitido efectuar operativos para combatir el crimen en departamentos con alta incidencia criminal o ubicados en zonas fronterizas.

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Además, han impulsado el Plan Centinela en Escuintla y en el departamento de Guatemala. Este plan ha permitido requisas a gran escala en algunas prisiones.

Defensa destaca estado de prevención

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, en la conferencia de prensa destacó que el estado de prevención ha sido fundamental para fortalecer la presencia del Gobierno más allá de los centros penitenciarios y ha permitido ampliar el control territorial en seguridad.

Añadió que la medida ha permitido el despliegue operacional sostenido en todo el territorio nacional, principalmente en rutas estratégicas y zonas fronterizas.

Remarcó que ha habido acciones contundentes contra el crimen organizado y recordó que la semana pasada se efectuó un operativo en Huehuetenango y San Marcos, donde hubo decomiso de armas.

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