Autoridades buscan identificar quiénes introducen equipos de internet satelital Starlink en cárceles

a Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 20 de marzo que ha decomisado otro moderno equipo de internet satelital Starlink y remarcó la reciente captura de Joselin “N”, de 43 años, el 18 de marzo.

Según la PNC, no es el único equipo de esa compañía que los privados de libertad han adquirido, por lo que ahora investiga quiénes podrían estar adquiriendo estos aparatos para extorsionar, amenazar y coordinar actividades delincuenciales desde las prisiones.

Explicó que policías de la Comisaría 31 detectaron, en un puesto de control en los ingresos a los centros carcelarios de Renovación I y Granja Penal Canadá, en Escuintla, a la mujer capturada, cuando pretendía ingresar por un acceso peatonal no autorizado que conduce al segundo centro carcelario mencionado.

De acuerdo con la PNC, la ahora capturada llevaba en un bolso dos celulares, un router distribuidor de señal Starlink, su antena y posiblemente un panel solar.

Remarcó que en recientes requisas han encontrado este tipo de aparatos, además de teléfonos celulares.

Ahora la PNC investiga a quién sería entregado lo incautado y, especialmente, cómo se adquieren y pagan estos equipos y servicios satelitales.

Afirmó que los dispositivos de seguridad y de prevención son constantes y que se fortalecen estas acciones en el marco del Plan Centinela en Escuintla.

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