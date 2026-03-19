Seis departamentos bajo estado de prevención: qué implica la decisión del Gobierno

El Gobierno de Guatemala publicó este jueves 19 de marzo, en el Diario de Centro América, el decreto 4-2026, con el que declara estado de prevención en seis departamentos.

La medida abarca Guatemala, Petén, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.

Según el decreto, este estado de prevención se establece ante la continuidad de medidas estatales para prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluidos ataques armados contra autoridades civiles por parte de maras o pandillas, u otras actividades que alteren el orden público.

Explica que el objetivo es contar con un marco jurídico que permita continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado en los departamentos indicados, así como prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de integrantes de maras o pandillas u otras actividades de violencia.

La medida tendrá una duración de 15 días a partir de este jueves 19 de marzo.

Este es el tercer estado de prevención que decreta el Gobierno en el 2026, pero ahora lo limita a seis departamentos.

Tras el estado de sitio, derivado de actos violentos de pandilleros en motines y en las calles contra la Policía Nacional Civil, las autoridades han continuado con las medidas con la intención de reducir los actos delictivos.

El Gobierno también impulsa el Plan Centinela en Escuintla y el área metropolitana como otra medida para implementar operativos.

¿Qué medidas contempla?

Según el acuerdo 4-2026, estas son las medidas del estado de prevención:

Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo

Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se haga uso de armas o se recurra a actos de violencia

Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida fuera de poblaciones determinadas o someterlos a registro

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