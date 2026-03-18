Le incautan router y panel solar: así descubrieron a mujer que intentó ingresar ilícitos a complejo carcelario en Escuintla

Joselin “N”, de 43 años, fue detenida este miércoles 18 de marzo por policías de la Comisaría 31, en un puesto de control en los ingresos de los centros carcelarios Renovación I y Granja Penal Canadá, en Escuintla.

La PNC añadió que la ahora detenida fue sorprendida cuando pretendía ingresar por un acceso peatonal no autorizado que conduce al segundo centro carcelario mencionado.

Explicó que los agentes, al percatarse de su acción, la interceptaron y le decomisaron el bolso que llevaba.

En el bolso localizaron dos celulares, un router y un panel solar, afirmó la PNC.

Las autoridades investigan a quién sería entregado lo incautado a la capturada.

Según la PNC, los dispositivos de seguridad y prevención son constantes y se fortalecen en el marco del Plan Centinela, en Escuintla.

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