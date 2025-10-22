MP pide retirarle la inmunidad al alcalde de San Juan Sacatepéquez por supuesto acto de corrupción

Justicia

MP pide retirarle la inmunidad al alcalde de San Juan Sacatepéquez por supuesto acto de corrupción

La Fiscalía solicitó retirarle la inmunidad a Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez, por presunto abuso de autoridad.

El Ministerio Público presenta en el Organismo Judicial una solicitud para se le retire la inmunidad al alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer Agustín. (Foto Prensa Libre: compartida por el MP)

La Fiscalía contra la Corrupción presentó este miércoles 22 de octubre una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde de San Juan Sacatepéquez.

Según el Ministerio Público (MP), la finalidad es que las autoridades competentes determinen si corresponde retirar la inmunidad para proceder con la investigación por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

“La denuncia señala que en la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez se habrían utilizado planillas presuntamente falsas, alteradas o manipuladas, con el propósito de evadir el pago real de las cuotas patronales y laborales al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM)”, afirmó la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, los registros oficiales de la municipalidad correspondientes a enero de 2024 a febrero de 2025 evidencian una diferencia significativa entre las planillas internas y las presentadas ante el PPEM y otras instituciones.

Según el MP, esta acción habría permitido ocultar trabajadores y reducir la base de cálculo de las cuotas.

La supuesta manipulación habría causado un posible perjuicio económico al PPEM y afectado los derechos laborales de empleados municipales, agregó el MP.

Para leer más: Juan Carlos Pellecer, alcalde electo de San Juan Sacatepéquez, es absuelto de extorsión y asociación ilícita

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Corrupción Corrupción en Guatemala Ministerio Público San Juan Sacatepéquez 
