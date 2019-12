MP revela los casos que investiga en los que podría estar implicado Jimmy Morales

Jimmy Morales durante una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala).

Campo explicó que una investigación es por el caso de la compra de los aviones Pampa III.

Recordó que Acción Ciudadana presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el mandatario por el tema de los aviones y aunque este fue rechazado, el expediente se sumó al que de oficio abrió la Fiscalía contra la Corrupción.

Otro expediente es por una denuncia contra Morales por el viaje que efectuó a Israel en mayo del 2018 para inaugurar la Embajada de Guatemala en Jerusalén.

“Son varios, son diversos los expedientes que se encuentran abiertos”, dijo el fiscal, quien afirmó que un tercer caso está bajo reserva.

Dijo que hay certeza de que la Fiscalía hace todas las diligencias de investigación que la ley le permite.

Añadió que al momento de culminar los procesos de investigación, “con toda objetividad, transparencia y con apego a la ley comunicarán los resultados y si es procedente accionar, que la población guatemalteca tenga la certeza que se va a realizar”, afirmó el funcionario.

Agregó que hay más expedientes de investigación abiertos y que por ley no pueden socializar los avances.

Campo dijo que analizan los casos con objetividad y que en algunas investigaciones podrían estar implicados familiares del mandatario.

“Por la reserva de los datos de las investigaciones no podemos proporcionar mayores detalles. Que la población tenga la seguridad que hacemos nuestro trabajo con independencia y no estamos sujetos a ningún tipo de presiones”, aseguró Campo.

Afirma que le da risa

“Cuando hablan que el 14 a las 15 (de enero) me van a meter preso, yo me río un poquito y les digo porqué me van a meter preso sino he hecho nada malo, es más yo quisiera saber de esos 248 casos cuáles han prosperado”, se defendió Jimmy Morales durante la entrega de Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno.

“Le puedo ver de frente a todos los guatemaltecos para decirles que me siento un hombre honrado, ni corrupto ni ladrón”, destacó Morales durante una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Aunque todos digan que somos el gobierno más corrupto de la historia, y lo digo como una hipérbole, una exageración de la realidad porque no es cierto que todos lo digan”, agregó.

