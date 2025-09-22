MP solicita retirarle la inmunidad al diputado Samuel Pérez por dos supuestos delitos  

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 22 de septiembre que, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado al Congreso Samuel Andrés Pérez Álvarez.

Según la fiscalía, la solicitud busca que las autoridades competentes establezcan si es procedente retirar la inmunidad para continuar con la investigación correspondiente.

El legislador podría ser investigado por la posible comisión de los delitos de falsedad material y asociación ilícita, según el ente investigador.

El MP no ha ampliado detalles sobre el caso en el que estaría implicado el funcionario.

No es la primera vez que el MP solicita el retiro de inmunidad del diputado Pérez. El 27 de febrero, la Unidad contra Delitos de Discriminación de la Fiscalía de Derechos Humanos acudió a Gestión Penal de tribunales para solicitar que se le retirara ese derecho.

Dicha solicitud fue derivada de un incidente con el diputado Bequer Chocooj, cuando Pérez rompió una hoja de papel dentro del hemiciclo parlamentario el 14 de enero, durante la presentación del informe de gobierno de Bernardo Arévalo.

En esa ocasión, el diputado Samuel Pérez declaró a la prensa que el incidente fue un “hojicidio”.

