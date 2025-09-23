Mujer habría recibido más de Q500 mil al simular ser empleada del SP y ofrecer plazas

El Ministerio Público (MP) informó este martes 23 de septiembre que un juzgado dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra Elsa A.

Añadió que la resolución del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal se dictó con base en los indicios presentados por la Fiscalía contra la Corrupción.

Según el MP, Elsa A. es señalada del delito de lavado de dinero u otros activos.

De acuerdo con la investigación, ella efectuó diversas transacciones inusuales con el propósito de ocultar la verdadera naturaleza, origen y destino de fondos provenientes de actividades ilícitas.

Para ello utilizó el sistema bancario y financiero nacional, específicamente cuentas de ahorro y de depósitos monetarios, en las que recibió un total de Q556 mil 793.96 en efectivo, afirmó el ente investigador.

Los depósitos se efectuaron desde los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango, Retalhuleu, Jutiapa y Guatemala, según la fiscalía.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP).

Según el MP, en la denuncia se indicó que personas que simulaban ser empleados de dicha institución solicitaban dinero en efectivo a particulares, por medio de mensajes de WhatsApp, para facilitarles el supuesto ingreso a laborar en el SP.

