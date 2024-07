Luego de que se reveló que 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) estaban designados para proteger a 17 diputados del Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación aseguró que la medida se anuló y los agentes regresaron a sus deberes de seguridad ciudadana.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se reservó las identidades de los diputados y aclaró este martes 16 de julio que no se trata de una “venganza” en contra de los legisladores.

La cartera también se reservó específicamente cuándo se hicieron las evaluaciones sobre el esquema de seguridad para estos 17 funcionarios.

El ministro, en una breve respuesta, indicó que “ya concluyó la vigencia de su esquema de seguridad”.

Por qué les retiraron a los agentes

El Ministro de Gobernación explicó en declaraciones a medios que “se les da esquema de seguridad a quienes, en términos de su función, tienen un riesgo de seguridad”.

Según el Ministro, esto no se refiere a riesgos generales, como asaltos al salir, sino a la naturaleza específica de su trabajo.

Lea también: Presentan iniciativa de ley en memoria de Floridalma Roque el mismo día que confirman identidad de sus restos

El Ministro enfatizó que “los análisis de riesgo tienen temporalidad vigente” y que, cuando estos dejan de ser aplicables, la seguridad se reconfigura.

“No estamos haciendo más que aplicar un procedimiento que normalmente aplicamos”, señaló, aclarando que la decisión no es personal sino basada en condiciones y procedimientos establecidos.

“El reconcentrar —la seguridad— no es por la figura de un diputado. O sea, no es que le vamos a quitar a Juan, a Pedro, sino que a las condiciones y al tema del procedimiento. Porque si no sería personal y esto no es personal”, aseguró el titular de Gobernación.

Respecto a la posibilidad de que los diputados soliciten nuevamente un análisis de riesgo, el Ministro afirmó: “Se analiza, por supuesto. El ministerio debería dar —protección—. Eso no es ningún inconveniente”.

Aunque no ofreció cifras exactas, mencionó que están esperando a que otros diputados terminen sus respectivos análisis de riesgo.

En un comunicado previo, la cartera aseguró que los 17 diputados "habían sido beneficiados por la administración pasada" protegidos de "forma verbal, injustificada y sin ningún análisis de riesgo".

La decisión de reconcentrar el personal es parte de una estrategia del #MinisterioDeGobernación con la finalidad de hacer eficiente el recurso humano de la @PNCdeGuatemala.



A los que me han enviado mensajes de apoyo o de sorpresa les digo que ¡No hay mañana, #LaSeguridadEsHoy! — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) July 16, 2024

Análisis

Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad, explicó que la seguridad proporcionada por la Policía Nacional Civil debe basarse en un protocolo que justifique su necesidad, garantizando que la protección proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC) sea adecuada y no se cometan abusos.

“Los ciudadanos solo reciben protección temporal y perimetral en casos de alto impacto, a diferencia de algunos funcionarios que requieren custodia permanente por riesgos específicos”, explicó sobre la norma.

No obstante, según el experto del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), su aplicación se debe justificar por análisis de riesgo este tipo de protección, deber ser perimetral y temporal, y no debe aplicarse a funcionarios sin necesidad demostrada.

Acuña hizo hincapié en que “es importante que la fuerza pública no se utilice como seguridad privada sin justificación adecuada”.

“La seguridad proporcionada por la PNC a funcionarios públicos es perimetral y se basa en riesgos demostrables”, puntualizó.

De allí que, según Acuña, “la protección debe ser temporal y sujeta a análisis periódicos del riesgo”.

Lea también: “Los Courier”: la estructura liderada por extranjeros que habría enviado cocaína a EE.UU. y Australia desde Guatemala