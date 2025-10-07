Nuevo allanamiento en el TSE: fiscales extraen documentos por investigación bajo reserva

El Ministerio Público confirmó que este 7 de octubre se ejecutan nuevas diligencias en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

La portavoz del ente investigador, María José Mansilla, informó que las pesquisas se vinculan con un caso bajo reserva judicial.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil participan en el allanamiento.

Mansilla también afirmó que la Fiscalía contra Delitos Electorales está a cargo de las acciones.

Fiscales y policías inspeccionan oficinas y extraen cajas con documentación.

La presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, está presente durante el operativo.

Diligencias anteriores en el TSE

El 17 de junio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) llevó a cabo un allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE.

Ese mismo día se ejecutó una orden de aprehensión en la zona 3 capitalina.

La capturada fue Angelita Martínez, jefa de archivo y dirigente sindical del TSE.

Al día siguiente fue ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, dentro del caso Corrupción Semilla.

Martínez declaró que su arresto es una “represalia” por parte del ente investigador, ya que aparentemente se negó a continuar como testigo protegido luego de que interpuso una denuncia ante el MP por supuesto fraude electoral.

