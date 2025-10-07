Nuevo allanamiento en el TSE: fiscales extraen documentos por investigación bajo reserva

Nuevo allanamiento en el TSE: fiscales extraen documentos por investigación bajo reserva

La sede central del TSE vuelve a ser intervenida por fiscales. Extraen documentos frente a la magistrada presidenta en funciones.

Allanamiento TSE 7 octubre caso bajo reserva judicial

El Ministerio Público y la División Especializada de Investigación Criminal de la PNC llevan a cabo este 7 de octubre diligencias en la sede central del Tribunal Supremo Electoral por un caso bajo reserva judicial. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

El Ministerio Público confirmó que este 7 de octubre se ejecutan nuevas diligencias en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

La portavoz del ente investigador, María José Mansilla, informó que las pesquisas se vinculan con un caso bajo reserva judicial.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil participan en el allanamiento.

Mansilla también afirmó que la Fiscalía contra Delitos Electorales está a cargo de las acciones.

Lea más: Fredy Orellana liga a proceso a Angelita Martínez, jefa de Archivo del TSE, en caso Corrupción Semilla

Fiscales y policías inspeccionan oficinas y extraen cajas con documentación.

La presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, está presente durante el operativo.

(Video Prensa Libre: Esbin García)

Diligencias anteriores en el TSE

El 17 de junio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) llevó a cabo un allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE.

Ese mismo día se ejecutó una orden de aprehensión en la zona 3 capitalina.

(Video Prensa Libre: Esbin García)

La capturada fue Angelita Martínez, jefa de archivo y dirigente sindical del TSE.

Al día siguiente fue ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, dentro del caso Corrupción Semilla.

Martínez declaró que su arresto es una “represalia” por parte del ente investigador, ya que aparentemente se negó a continuar como testigo protegido luego de que interpuso una denuncia ante el MP por supuesto fraude electoral.

(Video Prensa Libre: Esbin García).

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Esbin García

Periodista de Prensa Libre especializado en fotografía nacional y deportiva, con 30 años de experiencia. Premio Unicef, Premio APG-Comcel y Reconocimiento por la Hemeroteca Nacional y Embjada de México en la rama Periodismo Gráfico

Lee más artículos de Esbin García

ARCHIVADO EN:

Fiscalía contra Delitos Electorales Ministerio Público Tendencias nacionales Tribunal Supremo Electoral TSE 
