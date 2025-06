Fredy Orellana liga a proceso a Angelita Martínez, jefa de Archivo del TSE, en caso Corrupción Semilla

Este 18 de junio el juez Fredy Orellana ligó a proceso penal a Angelita Martínez, jefa de archivo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el caso Corrupción Semilla.

Durante la audiencia de primera declaración, el juez ligó a proceso a Martínez por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Tras la decisión del juez, Martínez es enviada a prisión preventiva al Centro Preventivo para Mujeres de la zona 18.

El pasado 17 de junio el Ministerio Público desarrolló una diligencia de allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE, ubicada en la zona 2 capitalina.

Durante ese allanamiento, fue confirmada la captura de Martínez, indicó el MP.

Posteriormente, Alexander Velásquez, secretario general del TSE, informó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) llegó en busca del expediente laboral de una trabajadora, la cual no estaba en poder del TSE debido a que había sido secuestrado por otra fiscalía.

Ese martes, tras llegar a Torre de Tribunales, Martínez dijo que su captura es una "represalia" por parte de los entes investigadores, debido a que se negó a continuar como testigo protegido cuando ella interpuso una denuncia ante el MP por supuesto fraude electoral.

"Ya no vine a declarar con el juez Orellana. Yo creo que a eso me traen, obligándome a seguir declarando todo esto, ¿verdad? Lo que en su momento vine y fui parte del testigo protegido. Es una represalia, porque en mis años de laborar en el Tribunal Supremo Electoral nunca he tenido ningún conflicto", afirmó Martínez.

