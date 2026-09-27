Operativos dejan capturas por secuestro, extorsión y estafa, además del decomiso de droga

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 27 de septiembre sobre varias capturas efectuadas en distintos departamentos por diversos delitos.

En la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva, fue detenido Ferney “N”, de 28 años, requerido por un juzgado de Guatemala por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

También fue detenida Karen “N”, de 29 años, por investigadores policiales en la colonia Josué, zona 7, por el delito de extorsión.

En la colonia Villalobos I, zona 12 de Villa Nueva, investigadores sorprendieron a un adolescente de 16 años cuando recogía un paquete producto de una extorsión. Los agentes le decomisaron el paquete y dos celulares, según la PNC.

Gerardo “N”, de 24 años, fue detenido frente al Hospital Nacional de Chiquimula por el supuesto delito de estafa propia.

En el barrio Candelaria, Coatepeque, Quetzaltenango, fue capturado Alexis “N”, de 25 años, quien fue sorprendido con cuatro bolsas con marihuana que transportaba en el picop P-301KJF, afirmó el informe policial.

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Luego de tres allanamientos desarrollados en Zacapa, se reportó la detención de Manolo “N”, de 26 años; Junior “N”, de 18; y Rudy “N”, de 31.

Las autoridades les decomisaron 27 colmillos con cocaína, nueve piedras de crack, una bolsa con fragmentos de esa droga, siete envoltorios y una bolsa con marihuana.

En Livingston, Izabal, fue detenido Armando “N”, de 32 años, señalado del delito de hurto.

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