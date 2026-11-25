Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con las fiscalías de la Mujer del Ministerio Público, efectuaron una serie de allanamientos en distintos departamentos del país, con un saldo preliminar de 13 personas capturadas, señaladas de cometer delitos contra mujeres y menores de edad.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en Huehuetenango fueron capturados cuatro hombres: Jacinto “N”, de 36 años; Carlos “N”, de 24; Eduardo “N”, de 25, y Desiderio “N”, de 27.

Añadió que los dos primeros son requeridos por violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación. Eduardo “N” es señalado de violación y agresión sexual, mientras que Desiderio “N” tiene una orden de captura por agresión sexual con agravación de la pena.

En Coatepeque, Quetzaltenango, fue detenido Bettuel “N”, de 43 años, por varios delitos relacionados con violencia sexual, entre ellos violación con agravación de la pena, agresión sexual con agravación de la pena, exhibicionismo sexual e ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad.

En ese mismo municipio fue capturado Artemio “N”, de 25 años, por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

Asimismo, en Alta Verapaz fue detenido Benjamín “N”, de 39 años; en San Marcos, Armando “N”, de 61, y en Chiquimulilla, Abel “N”, de 24. Todos son requeridos por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. También fue capturado Leonel “N”, de 44 años, por el mismo delito, según la PNC.

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Además, la institución policial informó que, como parte de las acciones de seguridad implementadas durante el estado de Sitio, investigadores efectuaron allanamientos en El Estor, Lívingston y Puerto Barrios, Izabal, en seguimiento a investigaciones por delitos de violencia contra la mujer y agresión sexual.

De acuerdo con la información, en la aldea La Cooperativa, Lívingston, fue detenido Manuel “N”, de 63 años, señalado del delito de violencia contra la mujer y de presuntamente haber causado daños a su exconviviente.

En otro procedimiento, efectuado en El Estor, los investigadores capturaron a Julio “N”, de 40 años, mientras que en Puerto Barrios fue aprehendido Erick “N”, de 50 años.

La PNC añadió que estos operativos este miércoles 25 de noviembre forman parte de las acciones de investigación orientadas a combatir la violencia contra las mujeres y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Las diligencias también se efectuaron en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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