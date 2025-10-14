Ordenan captura de Carlos Acevedo, acusado de arrollar a motorista en la zona 9

Ordenan captura de Carlos Acevedo, acusado de arrollar a motorista en la zona 9

Carlos Acevedo, de 74 años, fue capturado tras ser acusado de arrollar a un motorista en la zona 9. Enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa.

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal giró una orden de aprehensión contra Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años, acusado de arrollar a un motorista en la zona 9.

La orden, dirigida a la Policía Nacional Civil (PNC), indica que Acevedo es requerido por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El 13 de octubre, la Sala Tercera de Apelaciones modificó la tipificación penal del caso: pasó de lesiones graves a homicidio en grado de tentativa. Además, ordenó prisión preventiva para el señalado, quien gozaba de medidas sustitutivas.

El incidente que motivó el proceso legal ocurrió el 25 de septiembre, en la zona 9 capitalina, cuando Larkin Daniel Morales Cuque fue arrollado en varias ocasiones por Acevedo Navas.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que el conductor de un vehículo, sin causas aparentes, arrolla al motorista al menos tres veces, ante la mirada de transeúntes, automovilistas e incluso agentes de la PNC que pasaban por el lugar.

Acevedo aseguró que se trató de un accidente; sin embargo, la resolución judicial consideró que existen indicios suficientes de intencionalidad y riesgo de fuga, por lo que revocó las medidas sustitutivas que le habían sido otorgadas.

