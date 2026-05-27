Pedro Duque seguirá en prisión por caso de supuesto desfalco de Q20 millones al CHN

El Juzgado Segundo de Instancia Penal rechazó las solicitudes de medidas sustitutivas presentadas por Pedro Duque y otros dos sindicados dentro del caso por el supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Duque y dos presuntos operadores buscaban recuperar su libertad; sin embargo, el juez Mario Hichos declaró sin lugar los recursos planteados por la defensa.

Duque permanece ligado a proceso penal por la posible comisión de los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Los abogados de María Fernanda Segura también solicitaron modificar el auto de procesamiento y obtener medidas sustitutivas, pero la petición fue rechazada. Segura es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.

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Asimismo, la defensa de William Rocael López Trigueros pidió que se le concediera libertad bajo medidas sustitutivas, pero el juzgador también denegó la solicitud.

López continúa ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que la estructura habría sustraído Q20 millones mediante el uso de “empresas de cartón”, trámites bancarios irregulares y extrafinanciamientos autorizados sin controles internos.

Según el Ministerio Público, entre enero y marzo de 2024 se aprobaron préstamos de hasta Q400 mil por persona, pese a que los beneficiarios no contaban con el perfil económico para acceder a esos montos.

La Fiscalía también señala que una empresa vinculada a Duque habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 21 de julio.

Duque permanece recluido en la cárcel Matamoros, luego de haber sido capturado el 27 de marzo en la zona 14 de la capital.

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