Pedro Duque seguirá en prisión por caso de supuesto desfalco de Q20 millones al CHN

Justicia

Pedro Duque seguirá en prisión por caso de supuesto desfalco de Q20 millones al CHN

Un juez negó la libertad a Pedro Duque y otros dos sindicados señalados por el MP de integrar una estructura que habría utilizado empresas de cartón para extraer Q20 millones del CHN.

y

|

time-clock

PEDRO DUQUE, LIGADO A PROCESO PENAL

La investigación del MP sostiene que la red vinculada al caso CHN autorizó préstamos irregulares y movilizó millones de quetzales mediante operaciones financieras bajo sospecha. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El Juzgado Segundo de Instancia Penal rechazó las solicitudes de medidas sustitutivas presentadas por Pedro Duque y otros dos sindicados dentro del caso por el supuesto desfalco de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Duque y dos presuntos operadores buscaban recuperar su libertad; sin embargo, el juez Mario Hichos declaró sin lugar los recursos planteados por la defensa.

Duque permanece ligado a proceso penal por la posible comisión de los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Los abogados de María Fernanda Segura también solicitaron modificar el auto de procesamiento y obtener medidas sustitutivas, pero la petición fue rechazada. Segura es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.

EN ESTE MOMENTO

El proyecto del Metro Riel busca conectar Centra Sur y Centra Norte, en 41 minutos, con un tren ligero de 22 estaciones para reducir la congestión vehicular en la capital. (Foto, Prensa Libre: cortesía Pronacom)

MetroRiel proyecta 22 estaciones y recorridos de 41 minutos: el tren ligero que conectará Centra Sur y Centra Norte

Right
Fachada del Ministerio Público de Guatemala en nota sobre fiscalías y transición del MP

¿Qué recibiría la población? Nuevo ciclo institucional en Guatemala abre expectativas sobre justicia, confianza y democracia

Right

Le podría interesar: Un Aston Martin, otros autos de lujo y 10 armas quedan bajo medidas cautelares por desfalco millonario en el CHN

Asimismo, la defensa de William Rocael López Trigueros pidió que se le concediera libertad bajo medidas sustitutivas, pero el juzgador también denegó la solicitud.

López continúa ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que la estructura habría sustraído Q20 millones mediante el uso de “empresas de cartón”, trámites bancarios irregulares y extrafinanciamientos autorizados sin controles internos.

Según el Ministerio Público, entre enero y marzo de 2024 se aprobaron préstamos de hasta Q400 mil por persona, pese a que los beneficiarios no contaban con el perfil económico para acceder a esos montos.

LECTURAS RELACIONADAS

Cheerful mood. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Becas “Por Nuestro Futuro” alcanza solo 414 beneficiarios y ejecuta 19% del fondo en el primer año

chevron-right
Pedro Alejandro Duque Soto comparece ante el Juzgado Segundo de Instancia Penal tras ser capturado por el caso de desfalco al CHN. (Foto Prensa Libre: Moises Xec)

Juez Mario Hichos denuncia presiones políticas tras captura de Pedro Duque por desfalco al CHN

chevron-right

La Fiscalía también señala que una empresa vinculada a Duque habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 21 de julio.

Duque permanece recluido en la cárcel Matamoros, luego de haber sido capturado el 27 de marzo en la zona 14 de la capital.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Crédito Hipotecario Nacional Desfalco en el CHN Juez Mario Hichos Pedro Duque 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '