Justicia

Periodista Jose Rubén Zamora recibirá premio a la libertad de prensa en España

El hijo del periodista, Carlos Zamora, recibirá el premio en nombre de su padre, que será el próximo miércoles.

EFE

|

El periodista José Rubén Zamora

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín llega a una audiencia en el Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

El periodista José Rubén Zamora, en prisión preventiva desde 2022, recibirá el XVI Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, que concede Casa América Cataluña (España), en un acto que se celebrará el próximo miércoles.

Así lo anuncia Casa América Cataluña este lunes 15 de septiembre en un comunicado, en el que recuerda que Zamora es fundador y exdirector del desaparecido diario local ‘elPeriódico’.

El hijo del periodista, José Carlos Zamora, que es director regional del Comité de Protección para Periodistas, recibirá el premio en nombre de su padre, en una ceremonia que contará con la participación de periodistas y autoridades gubernamentales.

José Rubén Zamora Marroquín fue detenido por primera vez el 29 de julio de 2022.

Al periodista se le acusó inicialmente de un supuesto lavado de dinero y posteriormente se abrieron dos casos más en su contra por una supuesta obstrucción a la justicia y por una presunta alteración de documentos migratorios.

Desde 2022 se encuentra en prisión preventiva, salvo durante un breve periodo de tres meses en el que contó con el beneficio de arresto domiciliario, que terminó con un reingreso penal.

Después de conocer que volvería a la cárcel, Zamora advirtió: “No aceptaré cargos por delitos que no he cometido y seguiré luchando desde prisión”.

Lea también: AI y organizaciones de prensa exigen liberar a Jose Rubén Zamora, preso desde el 2022

ESCRITO POR:

EFE

EFE

ARCHIVADO EN:

Barcelona Captura de Jose Rubén Zamora Jose Rubén Zamora Libertad de expresión Periodista 
