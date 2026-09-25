Persecuciones por robo de vehículos dejan agentes de la PNC arrollados y capturas

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Persecuciones por robo de vehículos dejan agentes de la PNC arrollados y capturas

Persecuciones en Escuintla y Chiquimula terminan en capturas y agentes de la PNC arrollados.

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ROBO DE VEHÍCULO EN CHIQUIMULA. CHOCÓ PATRULLA DE LA PNC

Uno de los vehículos que chocó con patrulla de la PNC en Chiquimula tras persecución por robo de un automotor. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó de dos agentes arrollados, capturas y una autopatrulla colisionada en incidentes ocurridos en Escuintla y Chiquimula.

Uno de los incidentes se registró en el kilómetro 92 de la ruta CA-2 Occidente, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde agentes capturaron a Mynor “N”, de 23 años, alias “Canche”, por su presunta participación en el robo de una motocicleta y por arrollar a dos policías.

Según la información compartida por la PNC este viernes 25 de septiembre, el detenido se movilizaba en un automóvil, presuntamente custodiando a otros dos hombres, quienes habrían robado una motocicleta en La Democracia, Escuintla.

En el kilómetro 82 de la misma ruta, dos agentes de la PNC les marcaron el alto. En ese momento, el detenido arrolló a los policías, lo que facilitó la huida de los otros sujetos con la motocicleta robada.

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Los dos agentes fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica y se encuentran estables.

El detenido fue neutralizado y puesto a disposición de un juzgado, mientras continúa la investigación para localizar a los otros implicados y esclarecer los hechos.

En otro incidente, la PNC informó que, en seguimiento a la denuncia por el robo de un vehículo en Chiquimula, policías de la Comisaría 23 montaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el automotor, que ya circulaba con placas cambiadas.

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El piloto desobedeció el alto, por lo que hubo una persecución en la que también participó otro vehículo que presuntamente escoltaba al sospechoso, añadió el informe policial.

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Durante la persecución, ambos automotores colisionaron con una autopatrulla de la PNC. Un agente resultó lesionado, fue trasladado a un centro asistencial y permanece estable.

Uno de los presuntos responsables fue capturado. La investigación continúa para localizar a otros posibles implicados.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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