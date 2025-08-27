PNC confirma la captura de María Marta Castañeda Torres en Antigua Guatemala

Justicia

PNC confirma la captura de María Marta Castañeda Torres en Antigua Guatemala

María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, es capturada en Sacatepéquez, confirma la PNC.

María Marta Castañeda Torres llega a Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, fue capturada este miércoles 27 de agosto, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

La captura de Castañeda Torres se registró en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, afirmó la PNC.

Según las investigaciones de la PNC, Castañeda sería la operadora de Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, cabecilla del Barrio 18.

Castañeda Torres enfrenta un juicio por la muerte de Byron Lima. Por ese mismo caso también está acusado Édgar Rolando Contreras Velásquez, quien el 26 de agosto intentó ingresar municiones a Renovación 1, donde está recluido alias El Lobo, luego de que el Ministerio de Gobernación lo trasladara a esa prisión junto a otros cabecillas de pandillas.

El 23 de noviembre del 2017, ambos fueron ligados a proceso penal por los delitos de asesinato y asociación ilícita; sin embargo, en julio del 2019, la jueza de alto impacto Claudette Domínguez modificó el señalamiento a encubrimiento propio, el juicio continua.

Por la muerte de Byron Lima se encuentra acusado Marvin Montiel, alias el Taquero, vinculado con Castañeda Torres y Contreras Velásquez.

"Pareja de alias El Lobo"

“Le informo al país que María Marta Castañeda Torres, pareja de alias El Lobo fue capturada por PNC Guatemala. El cumplimiento de esta orden de juez es una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe muy importante a las pandillas”, afirmó el X el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo A a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

Una fuente del Ministerio Público informó que la orden de captura es por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Para leer más: Quiénes son los cabecillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha trasladados a Renovación 1 según el Mingob

Otro caso

En otro caso, el 10 de marzo de 2021, Castañeda Torres aceptó culpa y fue condenada a cuatro años de prisión conmutables y multada con Q10 mil por haber estafado a la municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché.

La Fiscalía contra la Corrupción logró probar que Castañeda cobró a la comuna Q1.5 millones por una asesoría que no brindó.

Según la investigación, Castañeda tendría que haber asesorado a la referida municipalidad para la adquisición de un préstamo de Q10 millones, pero no hubo asesoría para el crédito.

ARCHIVADO EN:

Antigua Guatemala El Lobo Sandra Torres 
