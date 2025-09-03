PNC destituye a 47 policías por fallas en balacera en La Mesilla, agresión en Mazatenango y ataque a funeraria

De acuerdo con autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron destituidos 47 agentes por incumplimiento de deberes, vinculados con hechos ocurridos en Huehuetenango, Suchitepéquez y Guatemala.

La PNC informó que 15 de los destituidos están siendo investigados por su presunta implicación en la balacera registrada el 8 de junio en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, donde integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), “Los Pakales”, mataron a cuatro presuntos narcotraficantes en un enfrentamiento en la zona fronteriza.

En un video se observa a supuestos integrantes del cartel Chiapas-Guatemala, armados con fusiles, amenazar a las fuerzas de seguridad en el Barrio La Unión, aldea La Mesilla.

También se aprecia cómo soldados del Ejército interactúan con los agentes de la PNC y observan el enfrentamiento entre los supuestos narcotraficantes y los Pakales, sin intervenir.

Destitución por agresión contra mujer en Suchitepéquez

La PNC informó que otros dos agentes y un comisario asignados a la Comisaría 33-1-1 de Suchitepéquez fueron dados de baja por un procedimiento indebido y otros señalamientos que investiga la Inspectoría General de la PNC, luego de viralizarse un video donde se observa la agresión a una mujer y la pasiva intervención de los agentes.

El hecho ocurrió el 15 de agosto, a las 21.40 horas, en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango. Los agentes, que atendieron el llamado a bordo de la unidad MAZ-131, encontraron a Ernesto Javier Cabrera Ayerdi, de 37 años, mientras intentaba sacar por la fuerza de su vehículo a su pareja sentimental. En el video se observa la agresión a la mujer y a los agentes que lo engrilletaron minutos después. Cabrera fue dejado en libertad luego de ser aprehendido.

Destitución por ocho muertos en funeraria de la zona 1

La noche del martes 29 de julio, hombres armados irrumpieron en una funeraria ubicada en la 17 calle y avenida Centroamérica, zona 1 de la capital, y dispararon contra asistentes a un velatorio.

El tiroteo dejó ocho fallecidos y 12 heridos. Según las pesquisas, el móvil del ataque fue una pugna entre pandillas.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, afirmó un día después que el ataque ocurrió unos tres minutos después de que agentes de la PNC se retiraran del área.

“Hay elementos con total irresponsabilidad dentro de la Policía. No son todos, porque la PNC está comprometida para enfrentar el problema de las pandillas, pero algunos no lo hacen”, declaró el funcionario.

Otras destituciones

La PNC indicó que en los últimos tres meses fueron destituidos otros 26 agentes por incumplimiento de deberes y por estar implicados en procedimientos irregulares durante operativos.