Justicia

PNC detiene a hombre con más de Q190 mil en una camioneta en Petén

Agentes de la PNC capturaron a un hombre que no pudo justificar la procedencia de una fuerte suma de dinero que portaba.

DECOMISO DE DINERO EN PETÉN

Dinero decomisado en un vehículo en Santa Elena, Petén. (Foto Prensa Libre: PNC)

En un operativo efectuado en el kilómetro 1 de la ruta CA-13, en Santa Elena, Flores, Petén, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre y le decomisaron una fuerte suma de dinero.

Se trata de Hilario “N”, de 39 años, quien transportaba Q191 mil 860 en efectivo en una camioneta, según informó la PNC este martes 10 de febrero.

Los agentes le solicitaron la documentación que acreditara la procedencia del dinero, pero manifestó no contar con ella.

El dinero fue incautado en fardos de billetes de distintas denominaciones.

La PNC añadió que, en otro caso, en San Benito, Petén, fue detenido Jairo “N”, de 37 años, sindicado del delito de hurto y requerido por un juzgado de Jalapa.

De acuerdo con el reporte policial, en las últimas horas, a escala nacional se reportó la captura de 134 personas y la incautación de 10 armas.

