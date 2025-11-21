PNC explica cómo fueron descubiertos supuestos trabajadores de una empresa en parqueo de cárcel de Petén

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 21 de noviembre que siete hombres fueron capturados en el parqueo del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, en Santa Elena, Flores, Petén.

Según la PNC, los detenidos se identificaron como trabajadores de una empresa de servicios de telefonía; sin embargo, los nombres en los gafetes que portaban no coinciden con sus datos personales.

Tras su identificación, un fiscal del Ministerio Público que participaba en el operativo solicitó que fueran puestos a disposición de un juzgado para que se resuelva su situación legal, indicó la PNC.

Los aprehendidos son José “N”, de 39 años; Cristian “N”, de 33; Luis “N”, de 48; Javier “N”, de 20; Edwin “N”, de 43, y Nelvin “N”, de 31, según el informe policial.

José “N”, quien se presentó como guardia de seguridad privada, portaba un revólver cuya tenencia estaba vencida, afirmó la PNC.

También se incautó otro revólver, cuya tenencia sí estaba vigente, y se puso a disposición del juzgado, al igual que el vehículo en el que se movilizaban, añadió la PNC.

