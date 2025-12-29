PNC incauta armas y municiones en Izabal: el cargamento venía de EE. UU. y sería entregado en Petén

Durante un operativo en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron armas y municiones procedentes de Estados Unidos.

“Se revisó una caja de encomiendas que se encontraba en un contenedor que ingresó procedente de los Estados Unidos; localizaron una pistola, un rifle, mil municiones calibre ignorado y dos cargadores para arma de fuego”, indicó la Policía Nacional Civil.

El contenedor fue identificado como SMLU8506179, y la encomienda iba dirigida a una persona particular en Petén, señaló la PNC.

"Continúan las acciones interinstitucionales con las autoridades de la PNC para las revisiones sistemáticas y exhaustivas a la carga", escribió la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) en sus redes sociales tras la incautación de las armas que ingresaron de forma ilegal al país.

Agentes de Estados Unidos en puertos de Guatemala

Luego del acuerdo entre los gobiernos de EE. UU. y Guatemala, firmado el 26 de junio pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) comenzó el despliegue de personal en terminales aéreas y marítimas de Guatemala, como parte de una estrategia conjunta para fortalecer los controles de seguridad, el análisis de riesgo y la detección de ilícitos en el tránsito de pasajeros y mercancías, lo que incluye la transmisión en tiempo real de imágenes de mercancías en tránsito.

La presencia de agentes de la CBP en las aduanas marítimas de Guatemala, así como la transmisión en tiempo real de imágenes de las mercancías, forma parte de la implementación del memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos y Guatemala sobre seguridad de contenedores.

El acuerdo permite que el personal de CBP esté asignado a las aduanas marítimas de Puerto Quetzal, en Escuintla, y de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Izabal, para llevar a cabo inspecciones de contenedores de importación y exportación.

Los agentes de la CBP también están apoyando a las fuerzas de seguridad de Guatemala en el Aeropuerto Internacional La Aurora.