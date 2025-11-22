PNC lanza operativo sorpresa con nuevas patrullas tipo sedán

César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que las 37 nuevas patrullas tipo sedán están asignadas a las comisarías de la ciudad capital, Mixco, Villa Nueva y Sacatepéquez.

Agregó que 10 motocicletas nuevas fueron entregadas al Grupo de Reacción Inmediata “Lobos Grill”, para combatir a los delincuentes.

El vocero informó que las nuevas patrullas empezarán a utilizarse en los operativos de este domingo.

“Podemos informar que, en uno de los operativos, en la 13 calle y 3a. avenida, en el barrio El Gallito, zona 3, se identificó a una mujer que tenía una orden de captura por el delito de hurto”, comentó.

Añadió que las nuevas patrullas son parte de la estrategia de la institución para mejorar la seguridad ciudadana.

“Hago un llamado a la población guatemalteca a sumarse, a contribuir con la seguridad de todos los guatemaltecos, llamando al 110 y al 1561 para denunciar”, dijo Mateo.

Entrega de patrullas

El Ministerio de Gobernación entregó el viernes 21 de noviembre 37 autopatrullas nuevas de las marcas Volkswagen y Suzuki, y 10 motocicletas.

Marco Antonio Villeda, encargado de la cartera del Interior, dijo durante el acto protocolario que las nuevas patrullas responden a la necesidad de incrementar la presencia policial en las calles, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la seguridad ciudadana.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que la compra de patrullas tipo sedán y motocicletas de alto cilindraje busca una reacción más ágil ante cualquier hecho.

Añadió que las nuevas unidades tienen un sistema moderno de comunicación que facilitará una mejor coordinación entre las unidades policiales.