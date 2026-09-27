PNC pide al Sistema de Justicia evitar la libertad de presuntos delincuentes capturados

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PNC pide al Sistema de Justicia evitar la libertad de presuntos delincuentes capturados

La Policía Nacional Civil (PNC) llama al Sistema de Justicia actuar con apego a la legislación contra el terrorismo.

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El 25 de septiembre, en un allanamiento en El Caminero, El Carmen, Santa Catarina Pinula, fue capturado Ángel “N”, de 18 años, alias “El Smurf”. Un día después recobró su libertad. (Foto Prensa Libre: PNC)

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) llama a las autoridades del Sistema de Justicia a actuar con apego a la legislación contra el terrorismo y a utilizar las herramientas legales para restringir beneficios y dictar prisión preventiva contra los integrantes de maras, pandillas y estructuras criminales que son capturados.

“Otorgar libertades inmediatas, medidas sustitutivas o faltas de mérito a presuntos delincuentes y pandilleros que representan una amenaza directa, reinserta en las calles a actores que perjudican gravemente a la sociedad guatemalteca”, dice el comunicado.

Agrega que dejarlos en libertad “vulnera el esfuerzo operativo de las fuerzas de seguridad”. Además, señala que esto genera malestar en la ciudadanía y da una imagen negativa del Sistema de Seguridad y Justicia guatemalteco.

Por otro lado, la PNC refiere que, como parte de su labor, realiza operativos e investigaciones contra las organizaciones terroristas, en coordinación con el Ministerio Público.

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En esa labor, asegura que trabaja en presentar expedientes “sólidos, fehacientes e inexpugnables” sobre la participación de los capturados en hechos delictivos.

“Resulta indispensable que los administradores de justicia actúen en consonancia con la gravedad de los delitos”, dice el documento.

El comunicado de la PNC se publica luego de que presuntos motoladrones capturados en distintos operativos recuperaran su libertad pocas horas después de presentarse ante un juez.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló el pasado 25 de septiembre que 15 de 29 personas capturadas en operativos recientes contra asaltos cometidos desde motocicletas ya habían recuperado su libertad.

Uno de ellos fue Carlos Alberto Carrillo, alias “El Flaco”, quien murió prensado entre un tráiler y un vehículo durante un asalto en la zona 11 capitalina. El 15 de agosto había sido aprehendido cuando se disponía a cometer un ataque armado en la zona 3 y, en menos de un mes, ya estaba en las calles.

Otro caso ocurrió el 25 de septiembre, cuando en un allanamiento en El Caminero, El Carmen, Santa Catarina Pinula, fue capturado Ángel “N”, de 18 años, alias “El Smurf”. En el lugar se incautaron dos pistolas, cargadores, municiones y dos chalecos antibalas. Un día después recobró su libertad.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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