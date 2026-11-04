PNC recibe 20 patrullas, 12 motocicletas y tecnología para identificar drogas y combatir el narcotráfico en Guatemala

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PNC recibe 20 patrullas, 12 motocicletas y tecnología para identificar drogas y combatir el narcotráfico en Guatemala

El Ministerio de Gobernación entregó vehículos a la unidad antinarcótica de la PNC, mientras que Canadá y Naciones Unidas aportaron equipos especializados para identificar drogas y sustancias químicas.

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El Ministerio de Gobernación entregó vehículos a la unidad antinarcótica de la PNC, mientras que Canadá y Naciones Unidas aportaron equipos especializados para identificar drogas y sustancias químicas.

La PNC recibe 20 patrullas, 12 motocicletas y dos dispositivos tecnológicos para fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC y Mingob)

La Policía Nacional Civil (PNC) recibió este miércoles 4 de noviembre del 2026 un total de 20 autopatrullas, 12 motocicletas y dos dispositivos tecnológicos para fortalecer las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en Guatemala.

Los recursos fueron destinados a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), durante una actividad realizada en sus instalaciones, en la zona 6 de la capital.

El Ministerio de Gobernación financió la incorporación de los vehículos, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con fondos del Gobierno de Canadá, donó dos dispositivos TruDefender.

¿Para qué servirán los nuevos equipos antinarcóticos?

Las 20 patrullas y 12 motocicletas permitirán ampliar la movilidad de los agentes, facilitar su despliegue y mejorar la capacidad de respuesta durante operativos e investigaciones contra estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

Por su parte, los dispositivos TruDefender permiten identificar sustancias ilícitas y precursores químicos, materiales que pueden utilizarse para la fabricación de drogas. Esta tecnología facilitará las tareas de inspección y análisis durante las operaciones antinarcóticas.

EN ESTE MOMENTO

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que la lucha contra el narcotráfico requiere instituciones fortalecidas, trabajo de inteligencia y cooperación internacional.

Según el funcionario, los nuevos recursos contribuirán a mejorar las investigaciones y las acciones contra las organizaciones criminales.

PNC destaca apoyo de Canadá y Naciones Unidas

La entrega contó con la participación del viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Hugo Cruz; el director general de la PNC, Erick Rolando Osoy, y el jefe de la SGAIA, Wuilber Arreaga del Cid.

También asistieron David Seekings, consejero político y económico de la Embajada de Canadá en Guatemala, y Juan Ricardo Gómez, coordinador del Programa SMART Forense para América Latina y el Caribe de la UNODC.

Osoy explicó que los vehículos y dispositivos reforzarán las labores de prevención, investigación e interdicción del narcotráfico, bajo los procedimientos establecidos por la ley.

La SGAIA es la unidad especializada de la PNC que investiga el tráfico de drogas y otros delitos relacionados con estas estructuras criminales. Entre sus recursos operativos cuenta con equipos de investigación, grupos tácticos, especialistas en sustancias químicas y unidades caninas.

Con la incorporación de estos vehículos y dispositivos, las autoridades buscan ampliar la capacidad operativa de la unidad y mejorar sus herramientas para detectar sustancias ilícitas en el país.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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