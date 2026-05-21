PNC reporta seis capturas en Zacapa y Petén por portación ilegal de armas y otros delitos  

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 21 de mayo que cuatro personas fueron capturadas en Zacapa por diferentes delitos.

En la aldea El Zompopero, Zacapa, policías capturaron a los primos Melvin “N”, de 36 años, y Sergio “N”, de 32, a quienes les incautaron dos pistolas que portaban de manera ilegal.

Mientras tanto, en Teculután, agentes de la Comisaría 24 detuvieron a Rudy “N”, de 41 años, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de homicidio en grado de tentativa.

En la ruta hacia la aldea La Palmilla, Usumatlán, detuvieron a Evelyn “N”, de 23 años.

La capturada es señalada del delito de casos especiales de estafa y es requerida por un juzgado de Flores, Petén.

La PNC también reportó que en la aldea San Diego, La Libertad, Petén, capturaron a Mario “N”, de 50 años, quien se conducía en un picop con reporte de robo.

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Además, investigadores reportaron que en el barrio Ixobel, Poptún, Petén, capturaron a Joaquín “N”, de 65 años, señalado del delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la Nación.

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