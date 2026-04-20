Policía revela más detalles tras la balacera en Amatitlán que dejó tres fallecidos

El domingo 19 de abril, cuatro hombres ingerían bebidas alcohólicas frente a una tienda ubicada en la 0 avenida y 4 calle, barrio La Cruz, en Amatitlán.

A las 14.30 horas, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra ellos. Tres murieron en el sitio y uno más fue trasladado a la emergencia del Hospital de Amatitlán.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las primeras investigaciones apuntan a que los fallecidos presuntamente se dedicaban al robo y hurto de motocicletas.

De acuerdo con el informe policial, dos hombres vestidos de negro se acercaron a las víctimas y, sin mediar palabra, les dispararon.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin Pérez Escobar, de 45 años; Justo Mejía Raymundo, 30 y Héctor Eduardo Chávez Morataya, 27. El herido es Nery Raúl Rodríguez, 46, quien presenta una herida en el rostro.

En la escena, las autoridades localizaron al menos 12 indicios, entre ellos casquillos de arma de fuego, un proyectil, muestras de sangre y un teléfono celular.

“Se trabaja en la recolección de indicios y entrevistas para establecer la posible causa del hecho”, indicó la PNC.

El informe policial detalla que no descartan que el ataque esté vinculado con un ajuste de cuentas.