Postuladora de CSJ aprueba tabla de gradación mientras corre plazo para integrar nómina

Comisionados para postular magistrados para la Corte Suprema de Justicia en su reunión del 31 de enero de 2020. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Al menos tres intentos se habían dado para que la Comisión aprobará la tabla de gradación, pero no se ponían de acuerdo, ya que un grupo de comisionados -16- quería aprobar un instrumento de evaluación que “abarataba” la tabla, debido a que muchos candidatos que se habían postulado en el proceso que fue anulado por la Corte de Constitucionalidad habían obtenido bajas calificaciones.

LEA TAMBIÉN Asedio de intereses sobre postuladora Editorial 30 de enero de 2020 a las 12:00h

La tabla de gradación tuvo el apoyo de 28 comisionados de los cuales tres, razonaron su voto a pesar de que fue favorable. Se trata de Edwin Ruano, Fausto Maldonado y Julio Agustín del Valle, quienes argumentaron que se podría dar un cambio en otro momento. Por aparte, Jorge González, Albino Martínez y Alicia Franco se abstuvieron de votar.

Estos comisionados que están vinculados al exrector de la Universidad de San Carlos Estuardo Gálvez estuvieron presionando al resto de sus compañeros para que se dieran más puntos y así elevar los punteos de quienes obtuvieron bajas calificaciones en el proceso anulado.

En esta sesión no estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho de la Usac, Gustavo Bonilla, y el abogado Julio César Cuyuch, este último fue quien presentó la propuesta para beneficiar a los aspirantes que no obtuvieron buena calificación.

En la primera sesión que se discutió la tabla no hubo acuerdos y 16 comisionados votaron en contra. En la segunda sesión los comisionados no quisieron votar y adoptaron la postura de abstenerse ya que en esa ocasión el presidente de la comisión, Félix Serrano, dijo que la votación era a viva voz por lo que tenían que argumentar por qué no estaban de acuerdo.

Cronograma 3 de febrero revisión de criterios de evaluación e inició de evaluación de expedientes

5 de febrero continúa la evaluación de expedientes

7 de febrero examen de señalamientos

10 de febrero notificación de señalamientos

10 al 14 de febrero recepción de pruebas de descargo

15 de febrero conocer las pruebas de descargo de los señalamientos

18 de febrero votación

19 de febrero votación

20 de febrero entrega de nómina al congreso. Desacargar

El presidente de la Comisión indicó que parte de la mañana la tomaron para llegar a acuerdos, los cuales en las últimas dos semanas no se habían concretado y el consenso era que se mantenían los 60 puntos para quienes tengan más de tres periodos como magistrado de Sala o más de 20 años de experiencia; 50 puntos, para quienes tengan dos periodos y 15 años de experiencia, y 40 puntos, para quienes tengan un periodo como magistrado o 10 años como abogado.

“Los méritos profesionales se quedaron igual esto indudablemente mantiene la posición de elevar estándares y eso es lo positivo y por tanto se dio un paso adelante respecto a las semanas precedentes, al mismo tiempo de acordó establecer el puntaje de la evaluación del desempeño que hizo el Consejo de la Carrera Judicial que va a ser de 8 puntos para quienes obtuvieron de 70 a 85 puntos y de 10 puntos para quienes están de 86 a 100 puntos”, dijo Serrano.

La directora ejecutiva del Movimiento Projusticia, Carmen Aída Ibarra, considera que la ausencia de algunos dirigentes gremiales como el decano Gustavo Bonilla y algunos de su bloque incidieron positivamente para que se desentrampara el debate sobre la tabla de gradación.

“A simple vista es lo que se ve, que la ausencia de Bonilla y de algunos miembros del Colegio de Abogados y de magistrados facilitó arribar a consensos y de esa manera se ha evitado el desgaste en que había caído la comisión por la imposibilidad de llegar a consensos y a una mayoría calificada”, refirió.

La experta considera que la tabla de gradación no es perfecta, pero está el problema de que los instrumentos de evaluación son elaborados y aprobados sobre la marcha de los procesos y en algunas ocasiones se omite el carácter técnico de la tabla.

“Por lo menos en esta ocasión no se abarató el instrumento de evaluación y las exigencias quedaron en el mismo nivel en el que han estado en el proceso fallido”, señaló Ibarra.

“Hasta cierto punto resultaba ocioso que los comisionados, sobre todo los que eran afines a Estuardo Gálvez, siguieran pelando por una tabla laxa porque de todas maneras los que son jueces y magistrados venían con un premio asegurado que era el producto de la evaluación que hizo el Consejo de la Carrera Judicial porque ahí casi todos ganaron”, añadió la experta.

Consejo entrega expedientes

El Consejo de la Carrera Judicial entregó este viernes 345 expedientes de los jueces y magistrados que fueron evaluados por esa instancia a las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones

Los expedientes incluyen su historial laboral y el punteo obtenido en la evaluación del desempeño, así como la carta en la que piden ser evaluados.

Con la entrega de los expedientes se estaría cumpliendo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se establece que los aspirantes a una magistratura que sean de la carrera judicial deben de ser evaluados.

A partir de hoy, 31 de enero, ambas comisiones tienen 20 días calendario para entregar al Congreso la nómina de 270 candidatos, para salas de Apelaciones, y 26, para Corte Suprema de Justicia.

Le puede interesar

Comienza reunión de Comisión de Postulación para CSJ

Postuladora de magistrados para CSJ integrará nómina con candidatos que obtengan más de 73 puntos

Postuladora para elegir magistrados del TSE debería comenzar el 19 de enero, pero no ha sido juramentada