Justicia

Presuntos pandilleros habrían viajado de Villa Nueva a San Marcos para matar a una pareja

Dos supuestos pandilleros fueron detenidos en San Marcos, señalados como responsables de un doble crimen.

Agentes capturan a dos pandilleros señalados de doble crimen en San Marcos. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la zona 1 de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, una rápida movilización de policías permitió la captura de dos personas señaladas por el crimen contra una pareja.

Los sospechosos son Alexander “N”, de 18 años, y Carlos “N”, de 20, presuntos pandilleros del Barrio 18, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este jueves 23 de octubre.

A los capturados les decomisaron una pistola y el vehículo P-216GSX, tras supuestamente haber cometido un ataque armado en la calzada principal de ese municipio.

Derivado del ataque, murieron un hombre de 37 años y una mujer de 44.

Investigaciones apuntan que los responsables viajaron desde Villa Nueva a San Rafael Pie de la Cuesta para cometer el doble crimen, agregó la PNC.

Una turba intentó vapulear a los sospechosos, pero policías los evacuaron del lugar de inmediato.

De acuerdo con los registros, Carlos “N” tiene un antecedente por escándalo en el 2024.

