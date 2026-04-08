Proyecto en zona 14 representa riesgo inminente y amenaza a edificios vecinos, advierte Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió sobre un riesgo inminente en el proyecto ubicado en la 11 calle 0-88, zona 14, donde ocurrió un desprendimiento de suelo durante trabajos de excavación.

Según la evaluación realizada el 5 de marzo del 2026, “el talud colindante al Edificio Las Américas, dentro del proyecto, presenta inestabilidad y hasta la fecha no se han realizado obras de mitigación”.

El incidente ocurrió hace 34 días, cuando se desarrollaban labores de estabilización de taludes, lo que provocó que trabajadores de la empresa desarrolladora quedaran soterrados, recuerda Conred en su informe.

Agregó que personal de la institución inspeccionó el área desde edificios cercanos, debido a que no se permitió el ingreso directo al sitio.

“Personal de la Dirección de Mitigación y de la Región I Metropolitana de la SE-Conred se presentó al lugar del incidente. Sin embargo, no se permitió el ingreso al área. Debido a esta circunstancia, vecinos del condominio Las Américas y del edificio L’EXCELLENCE permitieron el ingreso a sus edificios para poder observar desde otro ángulo el área del desprendimiento”, detalla el escrito.

Durante la evaluación, se identificaron daños en el edificio Las Américas debido a las excavaciones del proyecto de apartamentos.

“Se observó que existen actualmente grietas, fisuras y asentamiento diferencial en la calle dentro del condominio, y que se han incrementado en los últimos días”, indicó la Conred.

Además, residentes del edificio L’EXCELLENCE reportaron afectaciones previas en la estructura.

“En meses anteriores al evento —donde murieron cuatro personas—, se registraron daños en muros de los sótanos del edificio L’EXCELLENCE, a raíz de los trabajos de estabilización del talud colindante”, detalla el informe.

La institución señaló que el área donde se construyen las torres de apartamentos representa un peligro ante posibles sismos o lluvias intensas, y advirtió que “el área de excavación constituye un riesgo inminente ante la ocurrencia de eventos sísmicos e hidrometeorológicos extremos”.

Entre las conclusiones, Conred destacó la urgencia de intervenir el área, ya que “es urgente que se realicen los trabajos de tratamiento de taludes” por parte de la empresa desarrolladora.

También recomendó a los vecinos gestionar la declaratoria de obra peligrosa y preparar planes de evacuación.

“Socializar a los residentes los planes de evacuación y de respuesta, debido a que el terreno de fundación en donde se encuentran cimentadas las edificaciones podría, en cierta medida, haber sido afectado por la pérdida de confinamiento del suelo y sufrir cambios en sus propiedades geotécnicas”, dice Conred.

Mientras que a la desarrolladora le pidió realizar estudios geotécnicos y actualizar sus protocolos de emergencia.

“Realizar los estudios correspondientes, por profesionales con el grado y experiencia acreditada en la ejecución de excavaciones profundas, obras de protección y proyectos geotécnicos afines a los trabajos ejecutados en la excavación del proyecto”, solicitó la institución.

Asimismo, la Municipalidad de Guatemala recomendó verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de construcciones.

“Hacer cumplir los requisitos establecidos para este tipo de proyectos, así como la evaluación correspondiente. Tomar en cuenta lo establecido en el Acuerdo del Consejo Municipal COM-03-2025”, señaló Conred.

Se solicitó una postura a la comuna por el informe que emitió la Conred, pero al cierre de esta nota no respondieron a las interrogantes.

Debido al accidente sucedido dentro del área del proyecto, la empresa encargada de realizar los trabajos de estabilización de taludes prepara el plan de acción para realizar las medidas de mitigación.

Suspensión de la obra

Dos días después de que murieron los cuatro trabajadores en el proyecto de apartamentos, el Juzgado de Asuntos Municipales notificó dos resoluciones a la Municipalidad de Guatemala.

La comuna indicó en esa ocasión que la primera resolución ordena que los empresarios cumplan con las recomendaciones emitidas por la Conred.

“Se apercibe a los responsables de la obra para que cumplan con las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entre ellas asegurar el área donde ocurrió el desprendimiento”, notificó el juzgado a la comuna y a la empresa.

La segunda resolución ordena la suspensión de los trabajos y declara el inmueble como inseguro y peligroso.

“Se declara el inmueble como inseguro y peligroso, por lo que se ordena iniciar de forma inmediata las acciones necesarias para asegurar el área. Los únicos trabajos permitidos son los relacionados con la búsqueda y las labores de aseguramiento del lugar”, indicó la comuna.