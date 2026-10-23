¿Qué ha pasado con la cárcel El Triunfo en Izabal? Defensa revela avances y cuándo espera entregarla

La construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, registra un avance físico de entre el 2% y el 3%, según informó este viernes 23 de octubre el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien atribuyó los retrasos a recursos legales y a las condiciones climáticas.

El funcionario explicó que los trabajos se concentran en el movimiento de tierras y la preparación de las plataformas donde se construirá el centro penitenciario. Agregó que el Gobierno mantiene la previsión de entregar la cárcel durante el 2027.

"Hemos tenido problemas no solo legales sino que reales de las condiciones del tiempo", respondió.

El ministro explicó que, después de la colocación de la primera piedra, los trabajos no pudieron comenzar debido a los amparos y las restricciones impuestas por un juez.

"Cuando ya se definió esa parte legal empezamos a trabajar la parte de movimiento de tierra y ya estamos nosotros en la parte de realización de las plataformas", afirmó.

"¿Qué vamos a ver este fin de año? Precisamente eso. ¿Por qué? Porque el invierno, aunque fue menor, fue muy duro. Llovió menos, pero cuando llovió, llovió muy fuerte y la preparación del terreno, eso nos afectó", explicó.

El ministro dijo que mantienen el objetivo de entregar la cárcel el próximo año.

Construcción comenzaría en enero del 2027

Sáenz detalló que, antes de finalizar el 2026, se espera contar con las plataformas y las obras de conducción del agua necesarias para continuar con el proyecto.

Comentó que la obra registra entre el 15% y el 16% de avance general, mientras que la fase constructiva alcanza entre el 2% y el 3%.

🇬🇹 Cárcel El Triunfo: una obra estratégica para la seguridad de Guatemala



El Ejército de Guatemala construye la Cárcel El Triunfo, un proyecto pensado para fortalecer el control penitenciario y responder a una necesidad clave del país.



✅ Más seguridad para las comunidades

✅… pic.twitter.com/L0VnUwl4Rh — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) October 11, 2026

Proyecto en reserva de información

El 22 de mayo del 2026, el Ministerio de Gobernación oficializó la reserva durante siete años de la información relacionada con el convenio para construir el centro penitenciario.

El Ministerio de Gobernación argumentó que divulgar la información podría causar "un serio perjuicio o daño" a las acciones relacionadas con la construcción, debido a que expondría aspectos de seguridad penitenciaria y facilitaría que grupos delictivos identificaran vulnerabilidades del proyecto.

Finca perteneció a narcotraficante

La cárcel se construirá en una finca del lote denominado Las Quebradas, en Morales, Izabal, que perteneció al narcotraficante Mario Ponce Rodríguez, según información divulgada por el Ministerio de Gobernación.

De acuerdo con el Ministerio Público, siete propiedades vinculadas con Ponce Rodríguez, ubicadas en ese municipio, pasaron a manos del Estado en julio del 2015, mediante procesos de extinción de dominio.

Ponce Rodríguez fue capturado en Honduras en mayo del 2011 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 25 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

En marzo del 2026, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la finca había sido utilizada para el trasiego de drogas y que las autoridades también habían detectado actividades relacionadas con el tráfico de jade y oro.