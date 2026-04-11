Qué se sabe del caso de agentes de la PNC señalados por robo de Q1 millón en Quetzaltenango

Cuatro agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, después de ser aprehendidos y señalados de presuntamente participar en el robo de Q1 millón.

Los sospechosos fueron ligados a proceso por los delitos de robo agravado y abuso de autoridad; sin embargo, la judicatura les otorgó la libertad.

El 8 de abril, la PNC identificó a los capturados como Erick M., Byron P., Jacqueline V. y Fernando G.

El Ministerio Público señaló durante la audiencia que los agentes, el 23 de marzo, en la zona 10 de Quetzaltenango, detuvieron un vehículo tipo camioneta, ya que supuestamente localizaron armas de fuego con el permiso respectivo.

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Pese a la documentación correspondiente, los agentes arrestaron a los tripulantes.

Según la investigación de la Fiscalía, dos kilómetros más adelante apareció un vehículo con supuestos agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes aparentemente se llevaron Q1 millón.

El juez también declaró durante la audiencia la reserva del caso por 10 días.

Se sospecha que los supuestos agentes de la DEIC son particulares y que iban con pasamontañas. Uno de ellos también fue detenido.

La víctima del robo es un empresario que habría retirado minutos antes el dinero de una agencia bancaria, pero lo custodiaban guardias de seguridad.

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