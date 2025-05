República Dominicana brinda más detalles de la incautación de droga en un contenedor procedente de Guatemala

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana ha dado este 2 de mayo más detalles acerca del decomiso de tres mil paquetes de droga hecho el pasado 22 de abril en un contenedor procedente de Guatemala.

Según el informe de las autoridades, el cargamento incautado tiene un peso total de 6 mil 740 libras, lo que lo convierte, en palabras de la DNCD, en "el mayor volumen incautado en la historia de República Dominicana".

Señalaron también que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó la droga como marihuana y que las autoridades han enviado a prisión a cuatro presuntos responsables del hecho.

Además, la DNCD afirmó que, junto con el Ministerio Público de Guatemala, persiguen a Jose Francisco Acosta de la Rosa, quien es uno de los principales consignatarios de la carga.

"Los organismos investigativos desarrollan las investigaciones de lugar para arrestar a otros posibles implicados en esta estructura de narcotráfico internacional para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia", señalaron las autoridades.

