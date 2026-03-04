Requisa en la Granja Penal Pavón: localizan televisores, droga y celulares

Requisa en la Granja Penal Pavón: localizan televisores, droga y celulares

Las fuerzas de seguridad efectúan una requisa en la Granja Penal Pavón e informan sobre los ilícitos decomisados.

4-03-2026

Investigador contabiliza ilícitos decomisados en la Granja Penal Pavón. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ejército de Guatemala informó que, en el marco del estado de prevención decretado por el Gobierno y en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectúa una requisa en la Granja Penal Pavón, en Fraijanes.

Añadió que el objetivo es fortalecer el control y la seguridad, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad del referido centro carcelario.

En imágenes compartidas por el Ejército se observa un fuerte contingente de fuerzas de seguridad que ingresó a la prisión para decomisar ilícitos.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), han sido decomisados una pistola, marihuana y celulares.

También radios portátiles, televisores, aparatos para obtener señal de internet y licor. La diligencia continúa en desarrollo.

El 26 de febrero también hubo una requisa en la referida cárcel, donde las autoridades decomisaron 25 celulares, cuatro routers y siete repetidores de señal.

En esa oportunidad también fueron incautados envoltorios con marihuana.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

