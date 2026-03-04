Justicia
Requisa en la Granja Penal Pavón: localizan televisores, droga y celulares
Las fuerzas de seguridad efectúan una requisa en la Granja Penal Pavón e informan sobre los ilícitos decomisados.
Investigador contabiliza ilícitos decomisados en la Granja Penal Pavón. (Foto Prensa Libre: PNC)
El Ejército de Guatemala informó que, en el marco del estado de prevención decretado por el Gobierno y en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectúa una requisa en la Granja Penal Pavón, en Fraijanes.
Añadió que el objetivo es fortalecer el control y la seguridad, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad del referido centro carcelario.
En imágenes compartidas por el Ejército se observa un fuerte contingente de fuerzas de seguridad que ingresó a la prisión para decomisar ilícitos.
De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), han sido decomisados una pistola, marihuana y celulares.
También radios portátiles, televisores, aparatos para obtener señal de internet y licor. La diligencia continúa en desarrollo.
El 26 de febrero también hubo una requisa en la referida cárcel, donde las autoridades decomisaron 25 celulares, cuatro routers y siete repetidores de señal.
En esa oportunidad también fueron incautados envoltorios con marihuana.
🚨 En desarrollo 🚨— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 4, 2026
En el marco del Estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, el Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectúa una requisa en la Granja… pic.twitter.com/RIkpqLmj23
