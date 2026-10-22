Robo en escuela de Retalhuleu: capturan al “Gato” con computadoras, ventilador y licuadora

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves 22 de octubre capturó a un hombre conocido como el “Gato”, señalado de haber robado computadoras y otros aparatos eléctricos de un centro educativo de Retalhuleu.

La institución detalló que agentes detuvieron en la zona 1 de Retalhuleu a Mario “N”, de 39 años, alias el “Gato”, a quien le incautaron cinco computadoras portátiles.

Además, le decomisaron un ventilador y una licuadora, presuntamente robados de un establecimiento educativo ubicado en la zona 6 de esa localidad.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que resuelva su situación legal.

El miércoles 21 de octubre, docentes denunciaron que delincuentes habían saqueado al menos 12 aulas del edificio escolar, al que ingresaron por las ventanas después de saltar el muro perimetral del inmueble donde funcionan una escuela y un instituto.

Indicaron que los responsables sustrajeron electrodomésticos, materiales escolares y otros objetos utilizados por estudiantes y docentes.

Según los maestros, los delincuentes robaron al menos 10 computadoras portátiles que pertenecían al aula virtual del Instituto Básico por Cooperativa, equipo que los estudiantes utilizaban para realizar sus actividades académicas.

El director del instituto lamentó lo ocurrido y afirmó que el robo afecta directamente a los jóvenes que asisten al establecimiento para continuar sus estudios, debido a que ahora cuentan con menos recursos tecnológicos para su formación.

“Lamentablemente entraron a robar y a apropiarse de lo ajeno, afectando a la juventud que se dedica a estudiar y a hacer cosas positivas. Ellos son los más afectados porque a básico le robaron el equipo de cómputo; se llevaron las portátiles y dejaron las de escritorio, que ya no sirven”, lamentó.

El director expresó su preocupación por la pérdida de los equipos, pues formaban parte de las herramientas disponibles para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Autoridades recuperaron cinco de las computadoras que fueron robadas en una escuela de la zona 6 de Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: PNC)

Uno de los maestros relató que el personal descubrió lo ocurrido cuando llegó al establecimiento por la mañana. La primera en detectar el robo fue la cocinera, quien suele ser la primera en presentarse a sus labores.

Al ingresar a la cocina, la trabajadora se percató de que también habían entrado a robar y notó que faltaban varios electrodomésticos, entre ellos una licuadora y un microondas, por lo que alertó al resto del personal.

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El docente agregó que el saqueo afectó tanto a la escuela primaria como al instituto básico, que funciona en horario vespertino. Además de los aparatos electrónicos y los utensilios de cocina, los responsables sustrajeron materiales que pertenecían a alumnos y maestros.

El robo afecta a dos centros educativos que comparten las instalaciones, donde diariamente se desarrollan actividades de enseñanza para niños y jóvenes.

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Con información de Victoria Ruiz