La audiencia de aceptación de cargos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso Cooptación del Estado quedó aplazada para este viernes 27 de noviembre, a las 9.30 horas.

La suspensión se dio a petición del Ministerio Público (MP), que considera que debe ser el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien realice la audiencia prevista para este miércoles y no la jueza Abelina Cruz, quien cubría una licencia otorgada al juez Orozco.

Baldetti, por medio de su abogado Melkin Escobar, solicitó el 4 de noviembre someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estado.

El juez también revocó el permiso que le permitía a Baldetti permanecer en su residencia y ordenó su ingreso inmediato al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, pero la orden judicial no se ha ejecutado.

El caso Cooptación del Estado fue dado a conocer por el MP en junio del 2016 y es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

La investigación detalla cómo el extinto Partido Patriota estructuró un sistema para cooptar las instituciones del Estado, con el fin de captar recursos ilícitos destinados a financiar campañas electorales. La investigación involucró al exbinomio presidencial integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

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Baldetti con control telemático

El martes 24 de noviembre, Roxana Baldetti fue trasladada en una ambulancia de los Bomberos Municipales al Tribunal de Mayor Riesgo C para que le colocaran un dispositivo de control telemático en el caso Agua Mágica.

En el 2018, por el caso Agua Mágica, el Tribunal de Mayor Riesgo C le impuso a la exfuncionaria una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, relacionado con la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

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