Sala decidirá si Mario Hichos sigue en el caso de Pedro Duque tras acciones de todos los querellantes

La decisión del juez Mario Hichos de otorgar medidas sustitutivas a Pedro Alejandro Duque Soto, señalado por el Ministerio Público (MP) en el caso por el presunto desfalco de Q20 millones del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), derivó en una recusación y tres apelaciones que ahora deberá conocer la Sala Tercera de Apelaciones.

El MP presentó una recusación para que Hichos deje de conocer el caso. Según el ente investigador, existen dudas sobre la imparcialidad del juez y es necesario garantizar el debido proceso dentro de la investigación.

El martes 23 de junio, Hichos no aceptó la recusación presentada por el MP y remitió la acción legal a la Sala Tercera de Apelaciones, que deberá resolver si el juez continúa al frente del caso o si otro juez conocerá el proceso.

Sin embargo, esta no es la única acción que deberá resolver la sala. También conocerá tres apelaciones planteadas por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Crédito Hipotecario Nacional, que actúan como querellantes adhesivos en el expediente.

El Ministerio Público cuestiona la imparcialidad del juez Mario Hichos y pidió que sea separado del caso CHN. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las apelaciones buscan revertir la resolución emitida por Hichos el 10 de junio, cuando otorgó medidas sustitutivas a Duque Soto.

Ese día, el juez resolvió que Duque Soto saliera de prisión y cumpliera arresto domiciliario con control telemático. Además, le prohibió salir del país sin autorización judicial y le impuso el pago de una caución económica equivalente al 1% del monto presuntamente defraudado.

Investigación por Q20 millones

Pedro Duque permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para obtener recursos del Crédito Hipotecario Nacional.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a personas que, según el Ministerio Público, no cumplían con los requisitos económicos para acceder a esos montos.

El caso también alcanzó al entonces presidente del Congreso, Nery Ramos, luego de que el MP investigara una camioneta blindada valorada en US$85 mil que supuestamente utilizaba.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostiene que la empresa Crown & Lion, vinculada a Duque, habría adquirido vehículos de alta gama sin respaldo financiero adecuado.

Un reportaje de Vox Populi señaló que la camioneta blindada utilizada por Ramos pertenecería a Pedro Duque. Sin embargo, el diputado rechazó cualquier vínculo irregular con el caso y afirmó que era objeto de una campaña de desprestigio.

Los sindicados en el caso CHN que están en prisión

Ana Gabriela Morales Ávila , por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

, por estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados. María Fernanda Segura es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.

es investigada por supuesta estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita. William Rocael López Trigueros, está ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Sindicados con arresto domiciliario