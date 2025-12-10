Revelan detalles del crimen del hijo de diputado Martín Nicolás: su suegro es el principal sospechoso y ya fue procesado

Héctor Leonel Álvarez Herrera, señalado como uno de los responsables del asesinato de Miguel Mateo Nicolás —hijo del diputado Martín Nicolás Segundo—, se presentó voluntariamente este miércoles 10 de diciembre ante el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.

Álvarez Herrera, suegro del fallecido, tenía vigente una orden de captura por el crimen ocurrido el 30 de septiembre de 2024, en la zona 8 de la cabecera departamental de Huehuetenango. Ese día, la víctima fue atacada cuando se conducía en su vehículo.

El sindicado llegó a la audiencia de primera declaración luego de que sus abogados presentaran un memorial en el que solicitaban revocar la orden de captura. Sin embargo, el juzgado resolvió ligarlo a proceso penal por el delito de asesinato y ordenó su traslado a prisión preventiva en la cárcel de Quetzaltenango.

El Ministerio Público (MP) cuenta con un plazo de dos meses para ampliar la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, otro implicado con orden de captura es Rafael Álvarez, hijo del ahora procesado.

Las pesquisas indican que la hija de Álvarez Herrera —esposa del fallecido— presuntamente era víctima de violencia intrafamiliar, lo que habría motivado el ataque armado.

El diputado Martín Nicolás declaró a medios de comunicación que el ataque podría estar relacionado con conflictos de pareja entre su hijo y su nuera.

