Ligan a proceso a mujer acusada de secuestro y que fingía ser del CJNG

Justicia

Ligan a proceso a mujer acusada de secuestro y que fingía ser del CJNG

Una mujer fue ligada a proceso penal señalada de integrar una estructura de secuestros que exigía hasta Q50 mil y simulaba pertenecer al CJNG para intimidar a sus víctimas.

la Redacción

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Mujer secuestro Cartel Jalisco Nueva Generación

Una investigación revela cómo una estructura criminal, que fingía vínculos con el CJNG, habría participado en secuestros y cobros de rescate en Guatemala. (Foto Prensa Libre: MP).

La Fiscalía contra Secuestros informó que una mujer es ligada a proceso penal por asociación ilícita y plagio o secuestro.

De acuerdo con el Ministerio Público, la sindicada es acusada de participar en el secuestro de un hombre el 12 de agosto del 2025.

Según la investigación, las delincuentes solicitaron Q50 mil a cambio de la liberación de la víctima.

Además, la mujer, junto a otros sospechosos, se habría hecho pasar por integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación.

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El 1 de abril, la Policía Nacional Civil capturó a Luis E. por los mismos delitos y modo de operar.

Según el MP, la estructura criminal contactaba a empresas o negocios con el pretexto de requerir un servicio. Posteriormente, utilizaban números telefónicos y se identificaban como miembros del narcotráfico.

Lea también: MP y PNC capturan a presuntos secuestradores que se hacían pasar por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

El 23 de marzo, investigadores identificaron a 12 integrantes del grupo delictivo dedicado al secuestro denominado “gota a gota”.

También se mencionó que las denuncias se presentaron entre enero y marzo del 2026.

Ese mismo día, las fuerzas de seguridad arrestaron a ocho personas durante allanamientos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.

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