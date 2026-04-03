Ligan a proceso a mujer acusada de secuestro y que fingía ser del CJNG

La Fiscalía contra Secuestros informó que una mujer es ligada a proceso penal por asociación ilícita y plagio o secuestro.

De acuerdo con el Ministerio Público, la sindicada es acusada de participar en el secuestro de un hombre el 12 de agosto del 2025.

Según la investigación, las delincuentes solicitaron Q50 mil a cambio de la liberación de la víctima.

Además, la mujer, junto a otros sospechosos, se habría hecho pasar por integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación.

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El 1 de abril, la Policía Nacional Civil capturó a Luis E. por los mismos delitos y modo de operar.

Según el MP, la estructura criminal contactaba a empresas o negocios con el pretexto de requerir un servicio. Posteriormente, utilizaban números telefónicos y se identificaban como miembros del narcotráfico.

Ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro ✅



La Fiscalía contra Secuestros coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Kelin F., quien, posteriormente, fue ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y plagio… pic.twitter.com/kzS5KlFUW6 — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 3, 2026

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El 23 de marzo, investigadores identificaron a 12 integrantes del grupo delictivo dedicado al secuestro denominado “gota a gota”.

También se mencionó que las denuncias se presentaron entre enero y marzo del 2026.

Ese mismo día, las fuerzas de seguridad arrestaron a ocho personas durante allanamientos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.